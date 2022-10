Spannende Spiele in der Gruppenliga am kommenden Spieltag – Foto: Sascha Köppen

Gruppenliga: Alsbach und SG wollen dranbleiben Sieg für beide Gruppenligisten am Sonntag Pflicht +++Spitzenreiter FCA hoher Favorit gegen Bürstadt

Darmstadt . In der Gruppenliga Darmstadt ist der FC Alsbach nach einwöchiger Pause am Sonntag beim SV Geinsheim gefordert. Die Gastgeber haben bislang erst drei von zwölf Spielen gewonnen und befinden sich im Dunstkreis der Abstiegszone. Alsbach war zuletzt mit 2:0 in Bensheim erfolgreich und ist bestrebt, auch in Geinsheim dreifach zu punkten. Nur dann werden die Bergsträßer den Anschluss zum oberen Tabellendrittel wieder herstellen können. Anpfiff in Geinsheim ist am Sonntag um 15 Uhr.

Ähnlich wie Alsbach ergeht es der SG Langstadt/Babenhausen. Auf dem Weg in vordere Gefilde der Tabelle hat die SG vergangenen Samstag bei der 2:3-Niederlage im Verfolgerduell beim VfR Groß-Gerau einen herben Dämpfer erlitten.

Nun empfängt man den starken Aufsteiger RW Walldorf II. Die zweite Mannschaft des Hessenligisten hat bislang einen starken Eindruck in der Liga hinterlassen und liegt derzeit auf Tabellenplatz drei. Eine harte Nuss also für die SG, für die ein Heimsieg absolute Pflicht ist. Anpfiff in diesem Verfolgerduell ist am Sonntag um 15 Uhr.

Tabellenführer FCA Darmstadt ist derzeit das Maß der Dinge in der Gruppenliga. Bei Eintracht Bürstadt ist die Mannschaft von FCA-Trainer Elton da Costa hoher Favorit. Gegen die abstiegsbedrohten Gastgeber stehen die Zeichen auf Sieg. Die Bürstädter werden vornehmlich auf Schadenbegrenzung gegen die zweitstärkste Offensive der Klasse (53 Treffer) aus sein. Angestoßen wird in Bürstadt am Sonntag um 15.30 Uhr.