Gruppenliga: Alsbach gelingt Wiedergutmachung 2:0-Erfolg in Bensheim +++ Vier Sitter-Treffer bei klarem Längstädter Erfolg

Langstadt . In der Gruppenliga das Derby beim FC 07 Bensheim mit 2:0 für sich entschieden. Einen 6:1-Erfolg fuhr die SG Langstadt/Babenhausen gegen Aufsteiger TSV Auerbach ein und rückt damit auf Platz fünf vor. Spitzenreiter FCA Darmstadt war spielfrei.

Alsbach glückte die Wiedergutmachung für die 0:2 Pleite gegen A-Ligist FC Ober-Ramstadt im Kreispokal. Der FCA startete gut in die Partie und hatte viel Ballbesitz. Nach einer Viertelstunde kam Bensheim besser ins Spiel. Allerdings dominierten beide Abwehrreihen, sodass es wenigen Tormöglichkeiten gab. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Bensheims Köhler das mögliche 1:0 auf dem Fuß. Seinen Schuss wehrte Alsbachs Torwart Nico Bonias mit einer Glanzparade ab.

Aus der Kabine kam Bensheim mit viel Schwung. Die Gastgeber suchten die Entscheidung, wurden aber durch die Alsbacher Führung durch Schilcher (64.) ausgebremst. In der Folge wurde der FC 07 in Anbetracht einer drohenden Niederlage hektisch. Alsbach nutzte die Unstimmigkeiten durch D’Addona (75.) und erhöhte auf 2:0. Auch wenn Bensheim weiter drängte, so hatte der FCA danach alles im Griff. „Es gab auf beiden Seiten nur wenige Chancen. Wir haben unsere clever genutzt“, meinte FCA-Sprecher Andreas Rothermel.