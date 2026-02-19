 2026-02-19T12:53:34.809Z

Allgemeines

Gruppenliga: Alsbach benötigt dringend Punkte

FC gegen Fürth im Kellerduell +++ SV Münster trifft auf Viktoria Griesheim.

von Michael Sobota · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Fußball-Gruppenligist FC Alsbach (am Ball Masi Hassanzada) strebt im Heimspiel am Sonntag gegen den SV Fürth einen Dreier an. Foto: Andreas Rothermel/fupa
Fußball-Gruppenligist FC Alsbach (am Ball Masi Hassanzada) strebt im Heimspiel am Sonntag gegen den SV Fürth einen Dreier an. Foto: Andreas Rothermel/fupa

Darmstadt. Nach fast drei Monaten Winterpause rollt in der Gruppenliga Darmstadt der Ball am Sonntag zumindest für die Mannschaften wieder, die Nachholspiele zu bestreiten haben. Insgesamt stehen fünf Begegnungen an.

Der SV Münster erwartet am Sonntag Viktoria Griesheim. Aus der Sicht von Münsters Trainer Naser Selmanaj gilt es zum einen, sich für die 0:2-Niederlage in Griesheim zu revanchieren. Zum anderen will man mit einem Sieg den ersten Schritt auf dem Weg in sichere Tabellengefilde machen. Zwar beträgt der Abstand zur Abstiegszone noch sieben Zähler, doch ist der Vorsprung nicht derart groß, als das man es sich leisten könnte, mit einer Niederlage in die verbleibende Runde zu starten.

Die Gäste aus Griesheim stehen unter ähnlichem Druck wie Münster. Mit nur einem Zähler mehr auf dem Konto gilt auch für die Viktoria, einen passablen Start hinzulegen. Dabei könnte man mit einem Remis in Münster durchaus leben. Beide Teams haben in der Vergangenheit in der Abwehr Schwächen gezeigt. Die gilt es abzustellen, um die ersten Pflichtspielpunkte des Jahres einzusammeln.

Zum Kellerderby empfängt der FC Alsbach die Mannschaft des SV Fürth. Beide Mannschaften stehen auf einem Abstiegsplatz und benötigen die Punkte dringend. Nur ungern erinnert sich Alsbachs Trainer Steffen Gils an das Hinspiel, als es zur Halbzeit 1:1 stand, aber man kurz nach einem Platzverweis in der Schlussphase der Partie noch einen Gegentreffer erhielt, der die 1:2-Niederlage in Fürth besiegelte. Das soll nun anders werden, zumal man das letzte Spiel vor dem Beginn der Winterpause mit 2:0 gegen Auerbach für sich entschied. Damit sind die Perspektiven des FCA wieder besser, und ein weiterer Sieg wäre der nächste große Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Allerdings will Alsbachs Trainer sein Team nicht zu sehr unter Druck setzen. Schließlich haben die Alsbacher noch 16 Spiele zu absolvieren und damit viele Möglichkeiten, Punkte einzufahren. Die gegen Fürth wäen aber besonders wertvoll. Anpfiff in Alsbach und in Münster ist jeweils um 15 Uhr.