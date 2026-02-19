Gruppenliga: Alsbach benötigt dringend Punkte FC gegen Fürth im Kellerduell +++ SV Münster trifft auf Viktoria Griesheim. von Michael Sobota · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Fußball-Gruppenligist FC Alsbach (am Ball Masi Hassanzada) strebt im Heimspiel am Sonntag gegen den SV Fürth einen Dreier an. Foto: Andreas Rothermel/fupa

Darmstadt. Nach fast drei Monaten Winterpause rollt in der Gruppenliga Darmstadt der Ball am Sonntag zumindest für die Mannschaften wieder, die Nachholspiele zu bestreiten haben. Insgesamt stehen fünf Begegnungen an.

Der SV Münster erwartet am Sonntag Viktoria Griesheim. Aus der Sicht von Münsters Trainer Naser Selmanaj gilt es zum einen, sich für die 0:2-Niederlage in Griesheim zu revanchieren. Zum anderen will man mit einem Sieg den ersten Schritt auf dem Weg in sichere Tabellengefilde machen. Zwar beträgt der Abstand zur Abstiegszone noch sieben Zähler, doch ist der Vorsprung nicht derart groß, als das man es sich leisten könnte, mit einer Niederlage in die verbleibende Runde zu starten. Die Gäste aus Griesheim stehen unter ähnlichem Druck wie Münster. Mit nur einem Zähler mehr auf dem Konto gilt auch für die Viktoria, einen passablen Start hinzulegen. Dabei könnte man mit einem Remis in Münster durchaus leben. Beide Teams haben in der Vergangenheit in der Abwehr Schwächen gezeigt. Die gilt es abzustellen, um die ersten Pflichtspielpunkte des Jahres einzusammeln.