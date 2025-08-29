Gruppenliga: Alsbach beim Ersten, Viktoria beim Letzten

Darmstadt . In der Gruppenliga Darmstadt ist der FC Alsbach am Sonntag (alle Spiele werden um 15 Uhr angepfiffen) bei Tabellenführer FSG Riedrode gefordert. Die Gastgeber sind mit beeindruckenden fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen der Saison gestartet und gelten als Favorit. Alsbach tritt mit dem ersten Saisonsieg vom vergangenen Sonntag gegen Büttelborn im Rücken aber nicht chancenlos in den Bürstädter Stadtteil an. Der FCA hat gezeigt, auch mit schwierigen Situationen umgehen zu können.

Der TSV Altheim spielt am Sonntag beim SV Groß-Bieberau. Nach der schwachen Leistung vergangenen Sonntag beim 1:3 gegen den FC Fürth ist Wiedergutmachung angesagt bei den Altheimern. Allerdings trifft man auf Gastgeber, die ebenfalls eine Niederlage kassiert haben und sich jetzt gegen den Aufsteiger schadlos halten wollen. Spielerisch werden sich beide Teams auf Augenhöhe begegnen, die Effizienz bei der Chancenverwertung könnte den Ausschlag geben.

Mit vier Niederlagen und nur einem Sieg kann der SV Münster nicht zufrieden sein. Jetzt gilt es, gegen den SV Fürth das Ruder herumzureißen. Ein Sieg ist für die Mannschaft von Trainer Naser Selmanaj am Sonntag absolute Pflicht. Die Gäste haben zuletzt ebenso wie Münster verloren und stehen mit bislang nur fünf Punkten ebenfalls unter Druck. Münster muss seine Chancenverwertung optimieren, will man erfolgreich sein.

Bei Schlusslicht SG Wald-Michelbach tritt Viktoria Griesheim am Sonntag an. Auf dem Papier erscheint die Sache ziemlich klar zu sein. Die Gastgeber haben bislang erst einen Sieg erzielt, stehen aber mit null Punkten als Schlusslicht in der Tabelle, da drei Punkte wegen fehlendem Unterbau abgezogen wurden. Nach dem 0:8 zuletzt gegen Ginsheim kam trat das Trainerduo zurück. Dennoch ist Griesheim gut beraten, die Partie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Mit einem Sieg könnte sich die Viktoria in der Spitzengruppe festsetzen.