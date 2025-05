Gruppenliga: Alles oder nichts für die SpVgg Eltville

Region. Die SpVgg Eltville konnte mit dem 2:1-Heimsieg am Sonntag gegen den VfB Unterliederbach einen Meilenstein in Richtung Klassenerhalt setzen. Unglücklich aus Eltviller Sicht, dass die SG Ra/Ma keine Schützenhilfe leistete und das Heimspiel mit 1:4 gegen Germania Weilbach verlor, die nach Punkten mit Eltville gleichziehen konnten. Der direkte Vergleich würde jedoch an die Germania gehen.

„Solange wir es nicht in der eigenen Hand haben, können wir nur auf uns schauen“, blickt Eltville-Teammanager Sven Klärner auf das Auswärtsspiel am Donnerstag (20 Uhr) bei Alemannia Nied. Sofern die Eltviller gewinnen würden und die Germania im Parallelspiel beim Türkischen SV (Do, 19:30 Uhr) verliert, reicht den Rheingauern zum Saisonabschluss in Dorndorf ein Zähler für den Klassenerhalt. „Es entscheidet wahrscheinlich die Tagesform“, fiebert Klärner dem Showdown entgegen. Der Willenssieg gegen Unterliederbach soll die Mannschaft nun auch gegen Nied tragen – ohnehin sind die Eltviller passend zum Endspurt in guter Verfassung. „So wie die letzten drei Spiele auch“, heißt für Klärner die Marschroute für das Auswärtsspiel. Nach dürftiger Hinrunde mit einigen Ausfällen kann Coach Janosch Herbst, der nach Saisonende aufhört, auf einen breiten Kader bauen. „Der Zug ist einfach größer“, streicht Klärner heraus.

