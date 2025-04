Gruppenliga aktuell: Wilde Partie in Modau, Auerbach patzt

Der FC Alsbach sammelt Big Points im Abstiegsrennen. Zu Hause gegen das Top-Team des FC 07 Bensheim gewinnen die Alsbacher mit 3:2. Der überragende Mann des Spiels war Yanis Wanitschek (45.+2/71./90.+2), der alle drei Tore für die Alsbacher erzielte. Die Gäste waren durch die Treffer von Dennis Holdschick (9.) und Marcel Spengler (52.) sogar zwei Mal in Führung. Die Alsbacher holen somit vier Punkte aus zwei Partien, die Bensheimer bleiben im zweiten Spiel in Folge sieglos.

Gegen die abstiegsbedrohten Odenwälder aus Höchst hat der VfR Fehlheim keine Mühe und gewinnt die Partie mit 5:1. Und das obwohl die Fehlheimer in der 31. Minute nach einem Platzverweis in Unterzahl agieren mussten. Die Tore für die Fehlheimer erzielten die beiden Doppelpacker Egson Gashi (36./47.) und Alexander Butz (67./74.), sowie Tuan Stefanov (85.). Den Ehrentreffer für die Höchster erzielte Christoph Eisenhauer (44.). Die Fehlheimer starten mit dem dritten Sieg wieder eine Serie, die Höchster können den Sieg am vergangenen Spieltag nicht bestätigen.

Der TSV Auerbach lässt zum dritten mal in Folge Punkte liegen. Zu Hause gegen den SV Münster kommen die Auerbacher nicht über ein 2:2 Remis hinaus. Adrian Hoffmann (14.) brachte die Heimmannschaft per Strafstoß in Führung. Kurz vor der Halbzeit konnten Münster durch Julian Huther (43.) ausgleichen. Dann wurde es kurz vor Ende noch einmal spannend. Die Auerbacher gingen durch den Treffer von Benarides (86.) abermals in Führung, Münster konnte jedoch zwei Minuten später durch Damian Koellhoefer (88.) zum zweiten Mal in der Partie ausgleichen.

Die FSG Riedrode ist aktuell nicht zu bremsen. Auch auswärts beim SKV Büttelborn gewinnen die Riedroderer mit 3:2. Für den SKV Büttelborn ist es die zweite Niederlage am Stück. Die FSG Riedrode besetzt aktuell einen starken sechsten Platz.

Ein Dreierpack von Yannick Marx (9./55./57.) entscheidet die Partie zugunsten des SV Fürth. Die Fürther gewinnen durch den 3:0 Sieg gegen den SV Geinsheim drei ihrer letzten fünf Spiele.

Was Für ein Tor-Spektakel! Die SG Modau gewinnt zu Hause ein Hin und Her gegen die SG Wald-Michelbach am Ende mit 7:4 und Sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach zwei Minuten brachte Ertugrul Erdogan die Heimmannschaft in Führung. Nach einem Doppelschlag von Denis Doersam (6.) und Fabio Sattler (15.) stand es dann 2:1 für die SG. Mit seinen Toren eins und zwei brachte Tim Brenzing (23./31.) Modau wieder in Front. Den 3:3 Halbzeitstand besorgte Daniel Jahn (41.). Julius Spengler (54.) erzielte das 4:3 für Modau, Tim Brenzing schnürte mit dem 5.3 (72.) seinen Dreierpack. Feta Suljic (75.) erhöte auf 6:3. Fabio Sattler schnürte auf seitens der Wald-Michelbacher seinen Doppelpack (79.). Den Schlusspunkt der Partie setzte Nurali Aslan (90.+5).