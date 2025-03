Gruppenliga aktuell: Tor-Spektakel zwischen Riedrode und Geinsheim

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Zu Gast beim Aufsteiger aus Fürth nimmt der Tabellenführer SG Langstadt/Babenhausen einen knappen 1:0 Sieg mit nach Hause. Das goldene Tor für die Spielgemeinschaft erzielte Leon Raitz in der 36. Spielminute. Damit hält die SG Langstadt/Babenhausen den TSV Rot-Weiss Auerbach auf einem 12-Punkte-Abstand. Der SV Fürth bleibt trotz der Niederlage im sicheren Tabellenmittelfeld.

Der FC 07 Bensheim hält durch den 2:0 Auswärtssieg bei der SG Modau den Anschluss an die Auerbacher auf Platz zwei. Die SG Modau hängt durch die Heimniederlage weiter im unteren Tabellenmittelfeld fest und verlor vier der letzten fünf Spiele in der Gruppenliga.

Auch der VfR Fehlheim hält den Anchluss an Tabellenplatz zwei und gewinnt auswärts beim SV Hahn mit 3:1. Und das obwohl der SV Hahn spät in der ersten Halbzeit durch den Treffer von Martin Schilcher (45.+5) mit 1:0 in Führung ging. Der Ausgleich lies aber nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff glichen die Fehlheimer durch Alexander Butz aus. Den Führungstreffer brachte Egson Gashi in der 64. Spielminute. Den Endstand für die Fehlheimer besorgte Paul Herbel in der 78. Spielminute. Somit verpasst der SV Hahn einen überraschenden Befreiungsschlag und muss weiter um das rettende Ufer kämpfen.

Im Abstiegskampf sammelt der SV Dersim Rüsselsheim wichtige drei Punkte durch den knappen 2:1 Auswärtssieg beim Konkurrenten aus Alsbach. Die Rüsselsheimer gingen durch Oualid Garte (4.) früh mit 1:0 in Führung. Die schnelle Antwort auf den Rückstand brachte FC Alsbach-Kapitän Jordan Dörr (8.). Die Partie wurde hitziger und in der 66. Minute musste auf Seiten der Rüsselsheimer Mounir Sahraoui nach reklamieren mit gelb-rot vom Platz. Die Überzahl für die Alsbacher hielt aber nur ganze neun Minuten, ehe Vebi Ferati ebenfalls mit gelb-rot vom Platz musste. Den Siegtreffer für den SV Dersim Rüsselsheim erzielte Kemal Acar (81.). Somit starten die Rüsselsheimer mit einem Auswärtserfolg in die Restrückrunde.

Das Highlight des Spieltags. FSG Riedrode gewinnt zu Hause gegen den SV 07 Geinsheim mit 6:3! Nach vier Spielen ohne Sieg gelingt der Heimmannschaft ein wichtiger Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten. Die Geinsheimer hingegen müssen mit einer Niederlage in die Rückrunde starten.

Mit einem Auswärtssieg hätte Aufsteiger SV Groß-Bieberau an der Heimmanschaft vorbeiziehen können. Der SV Münster setzt sich jedoch souverän mit 3:0 gegen die Groß-Bieberauer durch und hält den Anschluss an die Top-Vier. Die 1:0 Halbzeitführung brachte Arian Sahitolli in der 17. Spielminute. Das 2:0 erzielte Tareq Hamed (74.). Den 3:0 Endstand besorgte Damian Koellhofer kurz vor Abpfiff. Der Aufsteiger aus Bieberau bleibt somit vorerst im sicheren Tabellenmittelfeld auf dem achten Platz.