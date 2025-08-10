Gruppenliga aktuell: SC Viktoria Griesheim führt

Darmstadt. Die Gruppenliga Darmstadt ist ohnehin sehr ausgeglichen, aber diese Spieltag hat es in sich. Denn es stehen richtig viele Lokalduelle an. An der Bergstraße empfängt der FC Bensheim die FSG Riedrode, dazu stehen kreisinterne Duelle Ginsheim gegen Geinsheim, Altheim gegen Ober-Roden, Fehlheim gegen die SG Wald-Michelbach und Dersim gegen Büttelborn auf dem Plan. Bei den Rüsselsheimern feiert der neue Trainer Sascha Amstätter sein Debüt an der Seitenlinie. Die Partie zwischen Seckmauern und Fürth könnt ihr euch sogar im Echo-Livestream ansehen. Im Duell der Ex-Verbandsligisten spielen Griesheim und Münster gegeneinander. Dazu ist Auerbach in Groß-Bieberau gefordert. Den Abschluss des Spieltags macht der SV Fürth, der um 17 Uhr den FC Alsbach empfängt.