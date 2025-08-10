 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Viktoria Griesheim und der VfR Fehlheim warten noch auf den ersten Saisonsieg.
Viktoria Griesheim und der VfR Fehlheim warten noch auf den ersten Saisonsieg. – Foto: Mara Wolf - Archiv

Gruppenliga aktuell: SC Viktoria Griesheim führt

Diverse kreisinterne Duelle und Derbys sind am Sonntag auf dem Programm +++ Echo überträgt Seckmauern vs. Fürth +++ Amstätter-Debüt bei Dersim

Darmstadt. Die Gruppenliga Darmstadt ist ohnehin sehr ausgeglichen, aber diese Spieltag hat es in sich. Denn es stehen richtig viele Lokalduelle an. An der Bergstraße empfängt der FC Bensheim die FSG Riedrode, dazu stehen kreisinterne Duelle Ginsheim gegen Geinsheim, Altheim gegen Ober-Roden, Fehlheim gegen die SG Wald-Michelbach und Dersim gegen Büttelborn auf dem Plan. Bei den Rüsselsheimern feiert der neue Trainer Sascha Amstätter sein Debüt an der Seitenlinie. Die Partie zwischen Seckmauern und Fürth könnt ihr euch sogar im Echo-Livestream ansehen. Im Duell der Ex-Verbandsligisten spielen Griesheim und Münster gegeneinander. Dazu ist Auerbach in Groß-Bieberau gefordert. Den Abschluss des Spieltags macht der SV Fürth, der um 17 Uhr den FC Alsbach empfängt.

Alle Spiele im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
2
0

Heute, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
4
1

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
1
0

Heute, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
4
0

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
15:00

LIVESTREAM BEIM ECHO

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
15:30live

Heute, 17:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
17:00

