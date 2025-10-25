Gruppenliga aktuell: Riedrode gibt in Groß-Bieberau Sieg aus der Hand

Der VfB Ginsheim und die FSG Riedrode marschieren recht eilig in der Gruppenliga vorneweg. Doch in Groß-Bieberau am Donnerstagabend reicht es nach anfänglicher Führung für die FSG nur für einen Punkt. Groß-Bieberau glich noch vor der Halbzeit aus und es blieb beim 1:1-Unentschieden.

Der VfB Ginsheim hat ein dickes Brett zu bohren, denn im Kreisderby ist der SV Dersim Rüsselsheim zu Gast und könnte mit einem Auswärtssieg den Aufstiegskampf so richtig neu entfachen. Gleichwohl könnte der VfB die Rüsselsheimer auf elf Punkte distanzieren, das wäre ein richtiges Polster zum derzeitigen Dritten. Der FC Fürth (gegen Münster) und der VfR Fehlheim (gegen Alsbach) wollen mit einem Sieg oben dranbleiben. Für das benachbarte Duo im Keller wird es allmählich Zeit, aufzuholen. Das soll der SKV Büttelborn in Seckmauern und dem SV Geinsheim in Wald-Michelbach gelingen. Dringend Punkte im Keller braucht auch der SV Fürth, der in Altheim gastiert.