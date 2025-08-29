Gruppenliga aktuell: Ergebniskrise bei Geinsheim und Wald-Michelbach

Die halbe Woche ist Spieltag in der Gruppenliga Darmstadt: Bereits am Mittwochabend machten der SV 07 Geinsheim und der SV Dersim Rüsselsheim den Auftakt. Dabei setzte der SV Dersim seinen Aufwärtstrend der jüngsten Wochen fort und fertigte die Geinsheimer mit 6:1 ab. Damit bleibt der SV 07 Tabellenletzter und wartet weiter auf den ersten Sieg. Ebenfalls mau läuft es bei der SG Wald-Michelbach. Im ersten Spiel nach dem Rücktritt des Trainerteams gab es eine deftige 2:6-Pleite gegen den Aufsteiger FC Fürth.

Am Sonntag ist Wald-Michelbach dann erneut gefordet und empfängt Viktoria Griesheim, wieder auf heimischem Kunstrasen. Im Dieburger Derby stehen sich Groß-Bieberau und Altheim gegenüber. Der TSV Seckmauern empfängt den VfR Fehlheim, Spitzenreiter FSG Riedrode will gegen Alsbach den sechsten Sieg im sechsten Spiel einfahren. Sowohl der SV Münster als auch der SV Fürth sind so lala in die Saison gestartet und wollen im direkten Duell den Turnaround schaffen. Dasselbe gilt auch für Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden, die gegen Bensheim den Fehlstart vermeiden wollen. Außerdem spielen: TSV Rot-Weiß Auerbach gegen Büttelborn und der FC Fürth gegen den rasant gestarteten Aufsteiger VfB Ginsheim.

Die Partien im Überblick: