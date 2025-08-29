 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Der SV Geinsheim unterlag dem SV Dersim am Mittwochabend deutlich mit 1:6.
Der SV Geinsheim unterlag dem SV Dersim am Mittwochabend deutlich mit 1:6. – Foto: Justin Engel - Archiv

Gruppenliga aktuell: Ergebniskrise bei Geinsheim und Wald-Michelbach

SV 07 und SG WaMi weiter im Negativstrudel +++ Bleibt Riedrode makellos?

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Die halbe Woche ist Spieltag in der Gruppenliga Darmstadt: Bereits am Mittwochabend machten der SV 07 Geinsheim und der SV Dersim Rüsselsheim den Auftakt. Dabei setzte der SV Dersim seinen Aufwärtstrend der jüngsten Wochen fort und fertigte die Geinsheimer mit 6:1 ab. Damit bleibt der SV 07 Tabellenletzter und wartet weiter auf den ersten Sieg. Ebenfalls mau läuft es bei der SG Wald-Michelbach. Im ersten Spiel nach dem Rücktritt des Trainerteams gab es eine deftige 2:6-Pleite gegen den Aufsteiger FC Fürth.

Am Sonntag ist Wald-Michelbach dann erneut gefordet und empfängt Viktoria Griesheim, wieder auf heimischem Kunstrasen. Im Dieburger Derby stehen sich Groß-Bieberau und Altheim gegenüber. Der TSV Seckmauern empfängt den VfR Fehlheim, Spitzenreiter FSG Riedrode will gegen Alsbach den sechsten Sieg im sechsten Spiel einfahren. Sowohl der SV Münster als auch der SV Fürth sind so lala in die Saison gestartet und wollen im direkten Duell den Turnaround schaffen. Dasselbe gilt auch für Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden, die gegen Bensheim den Fehlstart vermeiden wollen. Außerdem spielen: TSV Rot-Weiß Auerbach gegen Büttelborn und der FC Fürth gegen den rasant gestarteten Aufsteiger VfB Ginsheim.

Die Partien im Überblick:

Mi., 27.08.2025, 19:30 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
1
6
Abpfiff

Zum ausführlichen Nachbericht

Gestern, 19:30 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
2
6
Abpfiff

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
15:00

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
15:15

Aufrufe: 029.8.2025, 08:00 Uhr
RedaktionAutor