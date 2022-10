Gruppenliga: Ärger über Schiri und eigene Leistung FSG Riedrode nur 1:1 gegen den SV Geinsheim +++ Corona legt FC Fürth lahm

FSG Riedrode – SV Geinsheim 1:1 (1:0). In der Schlussphase hagelte es Gelbe Karten – insgesamt zehn – und es wurden zehn Minuten nachgespielt. Die Trainer beider Teams wurden ebenfalls verwarnt; FSG-Spieler Sinisa Pitlovic flog in der 78. Minute mit Gelb-Rot vom Platz „Völlig überzogen“, sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG. Pitlovic wurde in der 62. Minute eingewechselt, kassierte drei Minuten später wegen Foulspiels Gelb und kurze Zeit später Gelb-Rot, weil er den Ball aus vollem Lauf heraus ins leere Tor geschossen hatten, nachdem der Schiedsrichter „eine Millisekunde davor“ (Göck) Abseits gepfiffen hatte. Mit dieser Aktion war das Spiel für Riedrode gelaufen. Die Mannschaft von Trainer Duro Bozanovic hatte sich die enttäuschende Punkteteilung gegen den Abstiegskandidaten aber auch selbst zuzuschreiben. „Wir haben es schlecht gemacht“, sagte Göck: „Der Gegner musste jedenfalls nicht viel machen, damit wir uns blöd anstellen.“ Nach dem 1:0 von Oliver Schrah in der dritten Minute auf Vorlage von Nils Schwaier versäumte es die FSG, den zweiten Treffer nachzulegen.

Tore: 1:0 Schrah (3.), 1:1 Sorge (72.). – Zuschauer: 180. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Pitlovic (78., FSG) wegen Unsportlichkeit. – Beste FSG-Spieler: keine.

TSV Auerbach – TSV Seckmauern 1:3 (0:0). „Eine verdiente Niederlage, Seckmauern war klar die bessere Mannschaft“, bilanzierte Giuliano Tondo die 90 Minuten des Aufsteigerduells. Einen Grund für die Pleite sah der TSV-Coach im Fehlen von Leistungsträgern wie Leon Fesser und Rene Brunner. „Wir haben das nicht gut verteidigt, die zweiten Bälle sind meist bei Seckmauern gelandet.“ Tondo vermisste bei seinem Team insgesamt die Bissigkeit in den Zweikämpfen.

Die Gastgeber, bei denen Stürmer Nassim El Yassimi nach einem elfmeterwürdigen Foul mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch in der Kabine bleiben musste, zeigten sich auch im zweiten Abschnitt meist harmlos.