Gruppenliga: Acht Teams sind noch in Abstiegsnot

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt sind noch drei Spieltage zu absolvieren. Auch wenn die festgelegte Anzahl von maximal sechs Absteigern nicht zur Geltung kommen dürfte, so müssen doch in jedem Fall zumindest vier Mannschaften den Gang in die Kreisoberliga antreten. Eine davon steht mit Eintracht Wald-Michelbach (Rückzug in der Winterpause) bereits fest. Bleiben also wohl drei Vereine, die noch absteigen müssen.