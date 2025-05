Abstiegskampf im Fokus: In der Fußball-Gruppenliga Darmstadt müssen der FC Alsbach, die SKG Bickenbach, der SV Hahn und die SG Modau punkten. Foto: Stefan Sämmer/hbz

Gruppenliga: Abstiegskampf steht im Mittelpunkt SKG erwartet den FC Alsbach +++ Auch für Hahn und Modau zählt nur ein Dreier Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfR Fehlheim Wald-Michel. SV Fürth SV Hahn + 14 weitere

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt ist die Abstiegsfrage am vorletzten Spieltag weiter offen. Klar ist mittlerweile, dass die maximale Anzahl von sechs Absteigern nicht zum Tragen kommen wird. Drei oder vier Vereine wird es mit einem direkten Abstieg treffen, wobei Eintracht Wald-Michelbach (Rückzug in der Winterpause) in diese Zahl mit eingerechnet ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Dramatisch dürfte es am Sonntag (15 Uhr) in Bickenbach zugehen, wo im Abstiegs- und Nachbarschaftsderby die heimische SKG und der FC Alsbach aufeinandertreffen. Die schlechteste Ausgangsposition aller abstiegsbedrohten Teams haben die Bickenbacher. Nur mit zwei Siegen in den beiden letzten Spielen hat die SKG noch eine Chance auf den Klassenerhalt, wobei man zudem auf fremde Hilfe angewiesen ist. Ein Sieg gegen Alsbach (34), das zwei Punkte mehr als der Nachbar hat, ist also Pflicht. In Alsbach behielt die SKG mit 4:2 die Oberhand. Ein Sieg ist aber auch für Alsbach ein Muss, um dem drohenden Abstieg doch noch zu entgehen.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SKG Bickenbach Bickenbach FC Alsbach FC Alsbach 15:00 PUSH

Auch der SV Hahn (33) macht sich noch Hoffnungen, die Klasse halten zu können. Dazu ist im Heimspiel gegen den TSV Auerbach der Sieg ein Muss. In Auerbach gab es ein 2:2. Allerdings sind die Bergsträßer als Tabellendritter derzeit in guter Form. Die Gäste werden also nichts verschenken.

Die SG Modau (34) muss im Abstiegskampf gegen die SKV Büttelborn dreifach punkten. Nach den Misserfolgen zuletzt ist Verlieren verboten - selbst ein Remis wäre zu wenig. Für die Gäste geht es um nichts mehr.

So., 25.05.2025, 15:30 Uhr SG Modau SG Modau SKV Büttelborn Büttelborn 15:30 PUSH

Schließlich ist da noch der SV Groß-Bieberau (38), der zum brisanten Abstiegsspiel beim TSV Höchst (36) antreten muss. Mit einem Sieg in Höchst könnte Groß-Bieberau den Ligaverbleib perfekt machen. Allerdings lastet die Hypothek von neun Spielen in Folge ohne Sieg auf den Schultern der Gäste. Gute Voraussetzungen also für ein spannungsgeladenes Abstiegsderby.

Der SV Münster kann bei Abstiegskandidat Dersim Rüsselsheim (38) einiges an Widerstand erwarten. Meister SG Langstadt/Babenhausen spielt gegen die SG Wald-Michelbach. Alle Spiele werden um 15 Uhr angepfiffen. Ausnahmen bilden die Spiele in Modau und Rüsselsheim, wo es erst um 15.30 Uhr losgeht.