Gruppenliga: Abstiegs-Thriller in Wald-Michelbach und Geinsheim

Enges Duell: Die SG Wald-Michelbach und der FC 07 Bensheim stehen sich am Wochenende im Rückspiel gegenüber. – Foto: Daniel Nischwitz (Archiv)

War es schon ein Schwächeln des VfB Ginsheim? Daheim im Topspiel gegen den Fünften Fürth gab es "nur" ein torloses Remis, der ärgste Verfolger Dersim Rüsselsheim konnte somit den Rückstand auf neun Zähler verkürzen, Damit das Polster weiter schmilzt, müsste Ginsheim aber erneut patzen. Passiert das ausgerechnet im Gastspiel in Groß-Bieberau, die vor einigen Wochen den FCF mit 3:2 besiegt hatten? Das wird sich zeigen, ebenso ob die Verfolger Dersim (in Ober-Roden), Riedrode (gegen Büttelborn) und Fehlheim (Derby in Auerbach, Livestream beim Echo!) ihre Hausaufgaben erledigen. In Wald-Michelbach steigt ein Kracher im Keller, wenn die SG den punktgleichen FC 07 Bensheim empfängt. Einen Punkt mehr haben der SV 07 Geinsheim und der SV Fürth - auch diese beiden Teams spielen im direkten Duell gegeneinander. Außerdem im Einsatz: Seckmauern gegen Altheim sowie Münster gegen Alsbach.