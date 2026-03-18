 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Gruppenliga: Abstiegs-Thriller in Wald-Michelbach und Geinsheim

23 und 22 Punkte: Zwei jeweils punktgleiche Teams duellieren sich +++ Konkurrenz lauert auf weitere Ginsheimer Strauchler

von Philipp Durillo · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Enges Duell: Die SG Wald-Michelbach und der FC 07 Bensheim stehen sich am Wochenende im Rückspiel gegenüber.
Enges Duell: Die SG Wald-Michelbach und der FC 07 Bensheim stehen sich am Wochenende im Rückspiel gegenüber. – Foto: Daniel Nischwitz (Archiv)

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Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

War es schon ein Schwächeln des VfB Ginsheim? Daheim im Topspiel gegen den Fünften Fürth gab es "nur" ein torloses Remis, der ärgste Verfolger Dersim Rüsselsheim konnte somit den Rückstand auf neun Zähler verkürzen, Damit das Polster weiter schmilzt, müsste Ginsheim aber erneut patzen. Passiert das ausgerechnet im Gastspiel in Groß-Bieberau, die vor einigen Wochen den FCF mit 3:2 besiegt hatten? Das wird sich zeigen, ebenso ob die Verfolger Dersim (in Ober-Roden), Riedrode (gegen Büttelborn) und Fehlheim (Derby in Auerbach, Livestream beim Echo!) ihre Hausaufgaben erledigen. In Wald-Michelbach steigt ein Kracher im Keller, wenn die SG den punktgleichen FC 07 Bensheim empfängt. Einen Punkt mehr haben der SV 07 Geinsheim und der SV Fürth - auch diese beiden Teams spielen im direkten Duell gegeneinander. Außerdem im Einsatz: Seckmauern gegen Altheim sowie Münster gegen Alsbach.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
15:00

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
15:15