Gruppenliga: Abstieg des FC Alsbach besiegelt

Voller Einsatz: Der SV Groß-Bieberau (links Sven Halbig, rechts Marcel Sascha Faude) besiegelte mit einem 6:0-Erfolg den Abstieg des FC Alsbach (Mitte Tobias Kurz) aus der Gruppenliga. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt ist der FC Alsbach nach der 0:6-Heimniederlage gegen den SV Groß-Bieberau nun auch rechnerisch abgestiegen. Auch für den TSV Altheim wird es nach der 2:7-Niederlage beim FC 07 Bensheim noch einmal eng im Kampf um den Klassenerhalt. Dagegen kann der SV Groß-Bieberau für die dritte Saison in der Gruppenliga planen. Das Spiel von Viktoria Griesheim gegen Tabellenführer VfB Ginsheim wurde auf den 13. Mai verlegt.

Bereits am 30. April hatte der SV Münster in einem vorgezogenen Spiel mit dem 3:0-Erfolg gegen die TS Ober-Roden einen großen Schritt hin zum Klassenerhalt gemacht. An der Spitze wiederum gewann der VfR Fehlheim das Verfolgerduell bei Dersim Rüsselsheim mit 1:0 und festigte den zweiten Tabellenrang, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt.

Bezeichnend auch, dass erst kurz vor der Halbzeit Alsbachs Karrer den Groß-Bieberauer Schlussmann Allmann mit einem Freistoß ernsthaft prüfen konnte. Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Aktürk (51.) auf 5:0. Danach ließen es die Gäste merklich ruhiger angehen. Hwang (71.) hatte für die Gastgeber den Ehrentreffer auf dem Fuß, scheiterte aber ebenfalls an Groß-Bieberaus Torwart. Den Schlusspunkt setzte Mendes (87.) und machte das halbe Dutzend an Toren voll. Pech hatte der Groß-Bieberauer Arikan (90.) mit einem Aluminiumtreffer.

Wie so oft in dieser Saison war das Spiel für den FC Alsbach bereits zur Halbzeitpause verloren. Gleich in der Anfangsphase der Partie sorgte der Doppelschlag von Sven Halbig (3.) und Schreiber (6.) für lange Gesichter bei den Gastgebern. Erst nach einer Viertelstunde konnte man sich etwas von dem Druck der Gäste befreien. Doch kaum hatte man besser ins Spiel gefunden, markierte Schreiber (18.) das 3:0 für die konsequenten Gäste. Als dann auch noch Tim Halbig (34.) die orientierungslose FCA-Abwehr mit dem 4:0 düpierte, war die Sache gelaufen.

Für den TSV Altheim wird es im Kampf um den Klassenerhalt nach der deftigen 2:7-Niederlage beim FC 07 Bensheim noch einmal eng. Schließlich sind es nur noch vier Punkte Abstand zum Relegationsplatz gegen den Abstieg. Vor allem die vielen Gegentore aus den vergangenen Spielen geben zu Denken.

Die auf einem Abstiegsplatz stehenden Bergsträßer verbuchten den besseren Start. Seyfried (19.) mit Handelfmeter und Sheja (27.) legten das 2:0 vor. Altheim wehrte sich nach Kräften und blieb durch den Anschlusstreffer von Dantse (32.) im Spiel. Allerdings nutzte man in der Folge seine Chancen nicht, um bis zur Halbzeit zum Ausgleich zu kommen. Nach der Pause und dem 3:1 von Köhler (50.) war der Stecker allerdings gezogen bei den Gästen. In regelmäßigen Abständen kamen die Gastgeber gegen eine immer mehr nachlassende Altheimer Elf zu weiteren Toren. Konietzko (55.), Köhler (74.) und Budimir (83./90.+1) sorgten für ein Altheimer Debakel, woran auch der zweite Treffer von Dantse (67./Foulelfmeter) zum zwischenzeitlichen 2:4 nichts änderte. Am kommenden Sonntag empfängt Altheim den Tabellendritten Dersim Rüsselsheim und darf sich keine weitere Niederlage erlauben.





