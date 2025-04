Die SG Langstadt/Babenhausen machte mit dem 4:0-Erfolg bei Dersim Rüsselsheim die Meisterschaft in der Gruppenliga vorzeitig perfekt. – Foto: Uwe Krämer

Gruppenliga: 4:0 - SG Langstadt/Babenhausen macht ihr Meisterstück Langstadt/Babenhausen besiegelt Titelgewinn +++ Im Tabellenkeller hoffen der FC Alsbach und die SKG Bickenbach weiter. Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt SV Hahn SG WaMi Bickenbach SG Modau + 6 weitere

Darmstadt. Perfekt: Die SG Langstadt/Babenhausen steht nach einem 4:0-Erfolg am Samstagabend bei Dersim Rüsselsheim jetzt auch rechnerisch als Meister der Gruppenliga und Aufsteiger in die Verbandsliga Süd fest. Es war der 25. Sieg im 27. Spiel bei einem Remis. Sieben Spieltage vor Saisonende steht jetzt in der Klasse nun vor allem die Abstiegsfrage im Blickpunkt. Neue Hoffnung gibt es für den FC Alsbach, der in letzter Minute zu einem 3:2-Sieg gegen den FC 07 Bensheim kam. Verrückt ging es bei der SG Modau zu, die gegen SG Wald-Michelbach mit 7:4 gewann. Dagegen hilft dem SV Hahn für den Klassenerhalt wohl nur noch ein Fußballwunder - im Abstiegsderby gegen die SKG Bickenbach gab es ein 0:3, die SKG kann wiederum weiter hoffen.

Dersim Rüsselsheim – SG Langstadt/Babenhausen 0:4 (0:2). Dersim spielte die erste Viertelstunde auf Augenhöhe und kam zu zwei guten Chancen. Bei einer klärte Langstadts Postall den Ball auf der Linie. Doch mit dem 1:0 von Felde (16.) nahm das Spiel den erwarteten Verlauf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Raitz (43.) auf 2:0 für die SG. Gleich nach Wiederanpfiff war es erneut Raitz (46./50.), der das Ergebnis mit seinem Doppelpack in die Höhe schraubte. Damit war das Meisterstück perfekt. „Wir haben die Meisterschaft danach vereinsintern gefeiert“, meinte SG-Sprecher Toni Coppolecchia am nächsten Tag. Dreierpack von Wanitschek lässt Alsbach hoffen, elf Treffer bei der SG Modau

FC Alsbach – FC 07 Bensheim 3:2 (1:1). Bensheim übernahm zunächst das Kommando auf dem Platz und führte schnell nach dem von Holdschick (8.) verwandelten Foulelfmeter. Bis zur Halbzeit verteidigte Alsbach sein Tor geschickt, zumal Bensheim sich keine hochkarätigen Chancen erspielen konnte. Der Ausgleich von Yanis Wanitschek (45.+2) war etwas glücklich, aber eine gute Grundlage für den FCA im zweiten Durchgang. Spengler (53.) sorgte zwar für die erneute Gästeführung, doch behielt Alsbach die Nerven. Wanitschek (71.) markierte den erneuten Ausgleich. In der hektischen Schlussphase sah Bensheims Dingeldey die Rote Karte (90.). In der Nachspielzeit traf abermals Wanitschek und somit zum Sieg, der Alsbach weiter hoffen lässt. FCA-Trainer Gils sagte dazu: „Das war überlebenswichtig. Die Mannschaft hat alles gegeben, die Moral stimmt“.

SG Modau – SG Wald-Michelbach 7:4 (3:3). Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem beide Abwehrreihen, vor allem die der Gäste, Defizite zeigten. Der Torreigen begann mit dem 1:0 von Erdogan (2.). Die Gäste drehten aber den Spieß schnell um, weil Dörsam (6.) und Sattler (15.) trafen. Im Gegenzug war es Modaus Brinzing, der mit einem Doppelschlag (23./32.) die Gastgeber wieder in Führung brachte. Das 3:3 von Jahn (41.) entsprach den Kräfteverhältnissen zur Pause. Nach dem Wiederanpfiff war Modau entschlossener und noch konsequenter im Torabschluss. Spengler (55.), Brinzing (71.) mit seinem dritten Tor und Suljic brachten das zum Ausdruck. Zwar konnte danach Sattler (80.) auf 4:6 verkürzen, doch setzte Modaus Aslan (90.+5) den Treffer zum 7:4-Endstand. SV Hahn braucht nach Niederlage wohl ein Wunder So., 06.04.2025, 15:00 Uhr SV Hahn SV Hahn SKG Bickenbach Bickenbach 0 3 Abpfiff SV Hahn – SKG Bickenbach 0:3 (0:2). Hahn kann jetzt nur noch ein Wunder helfen, um den Ligaverbleib doch noch zu schaffen. Im Schlüsselspiel gegen Bickenbach agierte der SV zu harmlos und unentschlossen, um die Gästeabwehr ernsthaft in Bedrängnis bringen zu können. So blieben eine Chance von Stumpf und der Pfostentreffer von D’Addona die einzigen erwähnenswerten Offensivaktionen. Bickenbach dagegen zeigte sich stets präsent und führte dank der Treffer von Obanaamar (17.) und Saltzer (42.) zur Halbzeit mit 2:0. Ein Aufbäumen von Hahn nach der Pause gab es nicht. Dafür hatte auf der anderen Seite Agweven wiederholt das 3:0 auf dem Fuß. Schließlich war er es auch, der in der Nachspielzeit traf und auch die letzten Zweifel beseitigte. Rote Karte: Larkowitsch (90./Hahn).