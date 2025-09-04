Gruppenliga: 300 Zuschauer, aber kein Sieger im Derby

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat der FC Alsbach am Mittwoch einen wichtigen 2:1-Sieg gegen den FC 07 Bensheim eingefahren. Die erste halbe Stunde konnte der FCA für sich nutzen und durch Schwalm (10.) und Wanitschek (28.) in Führung gehen. Erst danach konnte Bensheim besser ins Spiel kommen und durch Seyfried (41.) den Anschluss erzielen. Nach der Pause versuchten die Gäste, das Spiel zu drehen, bissen sich aber an der aufmerksamen Alsbacher Abwehr die Zähne aus. Mit dem zweiten Saisonsieg haben die Alsbacher den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle hergestellt.
Der SV Groß-Bieberau konnte bei der SG Wald-Michelbach einen Last-Minute Sieg feiern. In der zähen Partie brachte Aktürk die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung. Nach der Pause wurden die Gastgeber zwar forscher. Groß-Bieberau verpasste es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Das schien sich zu rächen, als Qohu (76.) und Mecini (79.) mit ihren Toren den Spieß für die SG umdrehten. In der turbulenten Schlussphase markierte Aktürk (86.) den Ausgleich für die Gäste. Den Lucky punch setzte dann Halbig (90.+3).
Der TSV Altheim und der SV Münster trennten sich im Derby vor 300 Zuschauern mit einem 1:1 (1:1). Den besseren Start hatte der SVM, der durch einen Distanzschuss von Korndörfer (3.) schnell in Führung ging. Nachdem die Gastgeber den Rückstand verdaut und zuvor da Silva und Kaplan bereits hochkarätige Tormöglichkeiten ausgelassen hatten, markierte Ribeiro (37.) den Ausgleich. Nach der Pause hatte Münster zwar deutlich mehr Spielanteile, doch konterte Altheim immer wieder gefährlich. Dabei ließen erneut da Silva sowie Altan das Führungstor liegen. Am Ende stand das Remis, das aufgrund der mangelnden Chancenverwertung für Altheim schwerer zu verdauen war als für den Nachbarn aus Münster.
Bereits an diesem Sonntag (Anpfiff jeweils 15 Uhr) steht der nächste Spieltag an. Dabei trifft Viktoria Griesheim auf Tabellennachbar FC Fürth. Die Gäste haben zuletzt gegen Tabellenführer VfB Ginsheim mit 0:2 verloren, dabei jedoch keine schlechte Figur gemacht. Anders dagegen Griesheim, das in Wald-Michelbach mit 1:2 unterlag. Jetzt ist Wiedergutmachung angesagt bei der Viktoria. Alles andere als ein Sieg ist für Griesheim nicht akzeptabel.
Bei der bislang einzig ungeschlagenen Mannschaft der Liga, Tabellenführer VfB Ginsheim, muss der SV Groß-Bieberau antreten. Nach dem Erfolg in Wald-Michelbach kann man das relativ entspannt tun und nimmt die Rolle des Außenseiters an. Ginsheim war bereits in der Aufstiegssaison ohne Niederlage Meister geworden. Die Mannschaft hat bereits 30 Treffer erzielt - am Mittwoch gab es ein 7:1 im Spitzenspiel in Riedrode. Unter diesem Aspekt wird Groß-Bieberaus Abwehr besonders gefordert sein. Ein Remis wäre unter diesen Umständen bereits ein großer Erfolg für die Odenwälder.
Im Duell der Aufsteiger Treffen der TSV Altheim und der TSV Seckmauern aufeinander. Die Bilanz der Odenwälder kann sich mit neun Zählern bislang sehen lassen. Altheim steht unter größerem Druck als die Gäste, weil man jetzt den zweiten Saisonsieg einfahren muss. Die Initiative wird also bei den Gastgebern liegen müssen.
Erst am Mittwoch (19.30 Uhr) nächster Woche empfängt der FC Alsbach den SV Münster. Für die Gäste läuft es bislang nicht so rund wie geplant. Mit sieben Zählern liegt man gar einen Punkt hinter den Gastgebern. Die sehen sich mit ihrer Punktausbeute bislang auf Kurs und wollen auch gegen Münster etwas Zählbares erreichen.