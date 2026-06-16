Gruppeneinteilung veröffentlicht: Aßling bekommt ein zweites Derby

Die Spielleitung im BFV-Kreis Inn/Salzach hat die Gruppen für die Saison 2026/27 festgelegt. Neben dem erwarteten Duell mit Emmering trifft Aßling nun auch mit seiner Reserve auf den SV Baiern 70.
Die Fußballfans aus dem Landkreis können sich auf eine heiße Saison 2026/27 gefasst machen. Die Spielleitung im BFV-Kreis Inn/Salzach hat am Montagnachmittag die Gruppeneinteilung veröffentlicht. Bei der Einteilung kehren die Spielleiter um Chris Sofis (Seebruck) vorwiegend in der Kreisliga zum klassischen „Ost-West“-Format zurück. Um möglichst viele Derbys ging es ihnen auch in den Kreisklassen.
In der Gruppe 1 kommt es dabei zum erwarteten Derby zwischen dem Kreisliga-Absteiger TSV Emmering und seinem Nachbarn TSV Aßling. Und ein Landkreis-Derby gibt es auch in der C-Klasse 1. Nein, die Emmeringer Reserve (nun B-Klasse) ist nicht aus der A-Klasse gleich zwei Ligen abgestiegen. Ein überraschender Neuling hat für die unterste Spielklasse gemeldet und ein Plätzchen gefunden – der SV Baiern 70.
Zwischen Höhenrain und Glonn beheimatet, stellt der Verein nach langer Pause wieder eine eigene Herrenmannschaft und ist vom BFV-Kreis München nach Inn/Salzach gewechselt (Bericht folgt). Damit kommt es dort zum Aufeinandertreffen mit der zweiten Herrenmannschaft des TSV Aßling, die knapp am Aufstieg gescheitert ist.
Die Zahl der Mannschaften im Kreis Inn/Salzach ist stabil. Mit 330 hat sich für die Runde 2026/27 ein Herrenteam weniger gemeldet, als es zum Saisonstart 2025 waren.
Saisonstart für die Kreisklassen ist am Mariä-Himmelfahrts-Wochenende (14. bis 16. August), die A-, B- und C-Klassen starten zwei Wochen später am 28. bis 30. August. Die Winterpause beginnt – abgesehen von Nachholspielen – mit dem 9. November, 2027 geht es für die Kreisklassen am ersten März-Wochenende wieder los, zwei Wochen später auch für A-, B- und C-Klassen. Der letzte Spieltag ist vom BFV für den 29. Mai 2027 angesetzt.