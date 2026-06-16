Gruppeneinteilung veröffentlicht: Aßling bekommt ein zweites Derby Inn/Salzach: Fußball im Landkreis von Olaf Heid · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Emmering und Aßling bekommen ein Derby. – Foto: Dieter Metzler

Die Spielleitung im BFV-Kreis Inn/Salzach hat die Gruppen für die Saison 2026/27 festgelegt. Neben dem erwarteten Duell mit Emmering trifft Aßling nun auch mit seiner Reserve auf den SV Baiern 70.

Die Fußballfans aus dem Landkreis können sich auf eine heiße Saison 2026/27 gefasst machen. Die Spielleitung im BFV-Kreis Inn/Salzach hat am Montagnachmittag die Gruppeneinteilung veröffentlicht. Bei der Einteilung kehren die Spielleiter um Chris Sofis (Seebruck) vorwiegend in der Kreisliga zum klassischen „Ost-West“-Format zurück. Um möglichst viele Derbys ging es ihnen auch in den Kreisklassen. In der Gruppe 1 kommt es dabei zum erwarteten Derby zwischen dem Kreisliga-Absteiger TSV Emmering und seinem Nachbarn TSV Aßling. Und ein Landkreis-Derby gibt es auch in der C-Klasse 1. Nein, die Emmeringer Reserve (nun B-Klasse) ist nicht aus der A-Klasse gleich zwei Ligen abgestiegen. Ein überraschender Neuling hat für die unterste Spielklasse gemeldet und ein Plätzchen gefunden – der SV Baiern 70.

SV Baiern 70 meldet Herrenteam und wechselt Spielkreis Zwischen Höhenrain und Glonn beheimatet, stellt der Verein nach langer Pause wieder eine eigene Herrenmannschaft und ist vom BFV-Kreis München nach Inn/Salzach gewechselt (Bericht folgt). Damit kommt es dort zum Aufeinandertreffen mit der zweiten Herrenmannschaft des TSV Aßling, die knapp am Aufstieg gescheitert ist. Die Zahl der Mannschaften im Kreis Inn/Salzach ist stabil. Mit 330 hat sich für die Runde 2026/27 ein Herrenteam weniger gemeldet, als es zum Saisonstart 2025 waren.