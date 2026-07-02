Gruppeneinteilung bei den Frauen vorgenommen

Der SV Walbeck wurde vergessen – Foto: SSVg Velbert 02

Die Spieler haben bereits seit einigen Tagen Gewissheit, in welchen Ligagruppen sie in die neue Saison 2026/2027 starten. Nun hat der Verband Niederrhein auch die Gruppeneinteilungen für die Frauen veröffentlicht. Dabei hat er glatt ein Team aus dem Kreis Kleve vergessen.

In der Niederrheinliga spielen nach wie vor 14 Teams. Neben dem SV Budberg ist nun auch der GSV Moers wieder dabei. Der SV Walbeck hingegen hatte den Klassenerhalt nicht geschafft und will nun nach 16 Jahren wieder in der Landesliga einen Neustart wagen. Doch am Donnerstagmittag gab es kurz Verwirrung. Denn Walbeck tauchte in der Gruppeneinteilung überraschenderweise gar nicht auf. In der neu eingeteilten Gruppe 1 wurden in der Pressemitteilung nur 13 Mannschaften aufgelistet. Auf Nachfrage beim FVN stellte sich heraus, dass die Ligaplaner die Walbeckerinnen aus Versehen vergessen hatten. Das kann natürlich passieren und ist menschlich, sorgte am Donnerstagmittag aber für Aufregung. Der FVN entschuldigte sich und bereinigte die Ligaliste sofort.

SV Walbeck in Landesliga-Gruppe 1: FVN korrigiert Fehler in der Einteilung

Der SV Walbeck ist also dabei und spielt künftig in Gruppe 1 gegen folgende Teams: FC Neukirchen-Vluyn, Alemannia Pfalzdorf, Siegfried Materborn, Viktoria Winnekendonk, VfR Warbeyen II, Union Wetten, DJK Arminia Klosterhardt, SF Königshardt, Fortuna Bottrop, DJK Rhede, SV Brünen, Rot-Weiß Oberhausen und GW Lankern II.