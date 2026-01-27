 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Gruppenauslosung fürs Masters

Das erste Spiel lautet SV Auersmacher gegen Spvgg. Quierschied

von Georg Müller · Heute, 17:56 Uhr · 0 Leser
– Foto: Armin Schwambach/Sport News S&

Heute Abend wurde in der Lebacher Volkbank die Gruppen für das Masters ausgelost. Die Endrunde startet am Sonntag, 1. Februar ab 13:00 Uhr in der Saarbrücker Saarlandhalle

Die Auslosung:

Gruppe A:

A1: SV Auersmacher

A2: SF Köllerbach

A3: Spvgg. Quierschied

A4: FV Eppelborn

Gruppe B:

B1: FSV Jägersburg

B2: SG Lebach-Landsweiler

B3: FV Schwalbach

B4: FV Diefflen

Und hier finden Sie den kompletten Spielplan