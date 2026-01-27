Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gruppenauslosung fürs Masters
Das erste Spiel lautet SV Auersmacher gegen Spvgg. Quierschied
von Georg Müller · Heute, 17:56 Uhr · 0 Leser
– Foto: Armin Schwambach/Sport News S&
Heute Abend wurde in der Lebacher Volkbank die Gruppen für das Masters ausgelost. Die Endrunde startet am Sonntag, 1. Februar ab 13:00 Uhr in der Saarbrücker Saarlandhalle