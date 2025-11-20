Gruppen fürs Weidener Hallenturnier ausgelost

Neu ist der Namensgeber des Turniers. Mit der LVM-Versicherungsagentur Fickenscher konnten die Verantwortlichen einen neuen Hauptsponsor dieses Events überzeugen, wesentlicher Bestandteil von hochklassigem und prestigeträchtigem Hallenfußball in der nördlichen Oberpfalz zu sein.



Diese Woche wurden von Rainer Fickenscher und Losfee Lena Lugert die Gruppen dem spannenden Teilnehmerfeld zugelost. In der Gruppe A bekommt es Gastgeber SpVgg SV Weiden (Bayernliga) gleich mit drei Teams aus der Landesliga Mitte zu tun: Titelverteidiger SC Luhe-Wildenau, SV Etzenricht und SV Schwandorf-Ettmannsdorf.



Freuen dürfen sich die Hallen-Fans auf ein besonderes Derby in der Vorrundengruppe B. Aufmerksame Beobachter des bayerischen Amateurfußballs haben sicherlich noch das Bayernliga-Derby aus der vergangenen Saison in Erinnerung, als das Spiel der SpVgg Bayern Hof beim später abgestiegenen FC Eintracht Münchberg über 3000 Zuschauer anlockte. Allein diese Zuschauerresonanz ist für Bayernliga-Fußball der Neuzeit einmalig; die Anhänger der teilnehmenden Mannschaften in Weiden werden schon in der Vorrunde in der sicherlich vollgepackten Mehrzweckhalle eine einmalige Stimmung erfahren dürfen. Die Hofer Fan-Base ist nicht nur aus dem Bayernligaduell am Wasserwerk vom 5. September dieses Jahres für zahlreiche und lautstarke Unterstützung ihrer Mannschaft bekannt, sondern erzeugt insbesondere auf der heimischen Grünen Au besonderen Flair des Amateurfußballs.



Mit Kaan Gezer hat Bayern Hof auch einen begnadeten Hallenspieler in seinen Reihen. Schon im Jahr 2022 war der technische beschlagene Offensivkünstler in Diensten des FC Vorwärts Röslau ein fußballerischer Leckerbissen, gewann mit den Oberfranken überraschend das Turnier am Weidener Wasserwerk. Nun darf man hoffen, dass Hofs Coach Henrik Schödel Kaan Gezer mit in die Oberpfalz nimmt, um das Turnier auch in puncto Einzelkönnen und Individualisten zu bereichern. Vervollständigt wird die Gruppe B vom FC Weiden-Ost und von der SpVgg Vohenstrauß. Den beiden Nord-Bezirksligisten sind in dieser Konstellation sicherlich Außenseiterchancen zuzuschreiben.



Weidens Sportdirektor Rüdiger Hügel zeigt sich hochzufrieden mit der diesjährigen Konstellation, „zumal mit den teilnehmenden Vereinen eine homogene und attraktive Mischung aus Regionalität, Prestige und starken Amateurfußball gefunden werden konnte“. Beginn des Turniers ist in diesem Jahr um 14 Uhr. Das Endspiel wird aller Voraussicht nach um 20 Uhr stattfinden. Gewohntermaßen haben die Organisatoren der SpVgg SV Weiden wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bereitgestellt, um diesem traditionsbehafteten Hallenturnier einen würdigen Rahmen zu verleihen.