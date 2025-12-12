Gruppen für die DFB-Nachwuchsliga sind eingeteilt

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Die U19 trifft in der Hauptrundengruppe D mit dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV auf zwei weitere Gruppensieger. Außerdem mit dabei sind der FC Energie Cottbus, der SSV Ulm und der VfL Bochum. Gespielt wird in Hin- und Rückspiel, die Mannschaft von Trainer Tobias Rathgeb startet am Wochenende des 7. und 8. Februar 2026.

Mit den Gruppensiegern 1. FSV Mainz 05 und dem FC Augsburg sowie Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und den Stuttgarter Kickers bekommt es die U17 in der Gruppe B zu tun. Der erste Spieltag wird ebenfalls am 7. und 8. Februar 2026 ausgetragen.

Die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Diese Spiele werden wie auch das Finale im K.o.-Modus ausgetragen.