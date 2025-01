Gruppen für die Bayerische Meisterschaft der U17 und U19 ausgelost

Am heutigen Dienstagnachmittag sind im "Haus des Fußballs" in München die Gruppen der Bayerischen Hallenmeisterschaft der U17- und U19-Junioren ausgelost worden. Die Endrunde der U19-Junioren geht bereits am kommenden Samstag, den 25. Januar in der Frankenlandhalle im oberfränkischen Ebersdorf (Am Sportplatz 14, 96237 Ebersdorf) über die Bühne. Eine Woche später, am 01. Februar krönen die U17-Junioren ihren Hallenkönig im niederbayerischen Hauzenberg (Eckmühlstr. 28, 94051 Hauzenberg).