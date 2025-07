Gruppen für den Novesia-Cup mit Titelverteidiger Borussia ausgelost

Für Klaus Vossen ist der Novesia-Cup eine Herzensangelegenheit, schließlich ist der heutige Organisations-Chef schon seit der ersten Stunde vor 27 Jahren mit von der Partie. Deswegen ließ er sich auch nicht von einer gewissen Trägheit bei den Neusser Fußballvereinen nach den Corona-Jahren entmutigen und setzte sich unermüdlich für eine weitere Ausrichtung des auch beim Nachwuchs der Profiklubs so beliebten Wettbewerbs für C-Junioren ein. Und auch für die nächste Auflage auf am Sonntag, 7. September, ist es wieder gelungen, ein Feld zum Zungeschnalzen zusammenzustellen. Nun wurde ausgelost, wie die Teams auf die beiden Vorrundengruppen verteilt sind.

Für internationales Flair sorgt am 7. September mal wieder die Mannschaft von KAS Eupen aus Belgien, die den Novesia-Cup vor drei Jahren souverän gewonnen hat. „Eupen ist für eine hervorragende Nachwuchsarbeit bekannt“, betont Vossen, der auch großen Wert darauf legt, dass das Turnier sich auch eine lokale Note bewahrt. Auch wenn die Jungs aus den Neusser Vereinen von ihrem Leistungsstand logischerweise dem Profinachwuchs nicht ebenbürtig sein können, sollen sie die Chance bekommen, sich mit ihm zu messen. Spielen werden die Talente, die beim wöchentlichen DFB-Stützpunkttraining in Norf dabei sind. „Sie werden sich erneut sehr motiviert der Konkurrenz stellen und wie in der Vergangenheit beim Cup 25 zeigen, dass auch in Neuss und Umgebung durchaus ein guter Fußball gespielt werden kann“, gibt sich Vossen zuversichtlich.

Nun hat die Auslosung ergeben, dass Vorjahressieger Borussia Mönchengladbach in Gruppe A gegen Schalke 04, VfL Bochum und KAS Eupen um den Einzug in die Zwischenrunde spielt. In Gruppe B treffen der 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen und die DFB-Auswahl Neuss aufeinander. Eröffnet wird das Turnier um 10 Uhr mit der Partie Schalke gegen Eupen. Das Finale ist für 16.15 Uhr vorgesehen.