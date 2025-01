Gruppen für 30. Ü32-Hallenfußballkreismeisterschaft stehen fest 28 Mannschaften haben vom 14. bis 16. Februar in Wallenhorst gemeldet – Freitag und Samstag Vorrunde, Sonntag Endrunde

Die Alt-Herren-Fußballer des TSV Wallenhorst befinden sich mitten in den Vorbereitungen auf „ihr Turnier“. Bereits zum 30. Mal treffen sich im nächsten Monat in der Sporthalle an der Maria-Montessori-Straße in Wallenhorst mehr als 20 Ü32-Teams zur Hallenfußballkreismeisterschaft.