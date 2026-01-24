Gruppe 4: Dort landen die Bezirksligisten

Aufstiegsrennen und Abstiegskampf – in einer Woche startet die Rückrunde in der Bezirksliga. Fünf der neun Mannschaften aus dem Kreis Kleve, die das Gerüst der Gruppe 4 bilden, dürfen sich auf Spannung bis zum letzten Spieltag am 7. Juni gefasst machen. Für höchstwahrscheinlich zwei Kandidaten hat der Krimi noch ein Extrakapitel bereit. Wir verraten schon einmal, welche Klubs sich wegen der Relegation Gedanken über den Termin der Mannschaftsfahrt machen müssen. Wer am Ende den Fahrstuhlknopf nach oben oder unten drückt. Und wer sich zurücklehnen darf und in aller Ruhe für die kommende Saison planen kann.
Sportfreunde Broekhuysen (Platz zwei, 37 Punkte). Die Sportfreunde haben’s schon zweimal getan. In den Spielzeiten 2014/15 und 2022/23 mischte der Dorfverein aus Straelen in der Landesliga mit. Jetzt ist die Zeit reif für das dritte Abenteuer. Die junge und extrem spielstarke Mannschaft wird in der Rückrunde noch einmal richtig durchstarten. Und wahrscheinlich auch Tabellenführer VfL Rhede, der aktuell drei Punkte Vorsprung hat, noch abfangen. Prognose : Die Sportfreunde Broekhuysen machen die Meisterschaft am 7. Juni mit einem Heimsieg gegen die SV Friedrichsfeld perfekt.
SV Rindern (Platz vier, 27 Punkte). Nichts Neues an der Wasserburg. Die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens begnügt sich mittlerweile schon seit Jahren damit, eine gute Rolle in der Bezirksliga zu spielen. Zwangsläufig drängt sich der Eindruck auf, dass die Spieler einfach nicht mehr wollen. Daran wird sich auch im Jubiläumsjahr – die Zebras feiern gerade 100-Jähriges – nichts ändern. Manchmal spielt der SV Rindern ganz groß auf, manchmal ist er nur ein Schatten seiner selbst. Prognose : Der SV Rindern landet auf Platz sieben.
Kevelaerer SV (Platz sieben, 25 Punkte). Trotz einer fast unvergleichlichen Verletzungsmisere haben die jungen Wilden aus der Marienstadt eine passable Hinrunde absolviert. Es ist schon ein kleines Wunder, dass die Mannschaft den Blick in der Tabelle nicht nach unten richten muss, obwohl Trainer Patrick Znak von Woche zu Woche improvisieren musste. Diese Zeit ist vorbei, ab sofort geht’s wieder aufwärts. Prognose: Der Kevelaerer SV kann sich schon einmal für kommende Taten einspielen und landet am Ende auf Platz fünf.
SGE Bedburg-Hau (Platz neun, 25 Punkte). Die SGE darf rundum zufrieden sein. Vor dem Start war der frühere Landesligist hinter vorgehaltener Hand als Abstiegskandidat gehandelt worden. Davon kann allerdings keine Rede sein. Das Trainerteam um Bernard Alijaj hat den Umbruch hervorragend bewerkstelligt, inzwischen schickt die SGE eine Mannschaft auf den Platz, die sich vor keinem Gegner verstecken muss. Prognose: Am Ende landet die SGE Bedburg-Hau auf Platz acht, in der kommenden Saison geht’s dann etwas höher hinaus.
Alemannia Pfalzdorf (Platz zwölf, 20 Punkte). Im Heribert-Ramrath-Stadion hat man sich schon längst an das große Zittern gewöhnt. Die Alemannia zählt am Ballermann zu den Nachzüglern, weil die Organisatoren der Abschlusstour von Anfang die Relegation um den Klassenerhalt in ihren Planungen berücksichtigen. Die mannschaftliche Geschlossenheit ist das große Faustpfand im Kampf um den Klassenerhalt. Die Alemannia ärgert speziell auf eigenem Platz gerne einmal die Favoriten und sammelt so die entscheidenden Bonuspunkte. Prognose : Erneut gibt’s ein Happy End, Platz zwölf sollte die Mannschaft von Trainer Raphael Erps halten können.
Viktoria Goch II (Platz 16, 16 Punkte). Vor zwei Jahren spielte die Gocher Reserve noch in der Kreisliga B, inzwischen schlägt sie die Titelaspiranten VfL Rhede und Sportfreunde Broekhuysen. Trotz dieser Hinrunden-Highlights musste sich die Mannschaft von Trainer Ernes Tiganj auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause verabschieden. Für die Zukunft dürfte eine der entscheidenden Fragen lauten, ob sich die Viktoria eine Reserve in der Bezirksliga leisten kann/möchte. Prognose : Für Viktoria Goch II geht’s auf Platz 15 in die Relegation, dort wird die Mannschaft scheitern.
TSV Weeze (Platz 17, 16 Punkte). Mit zwei Siegen im Dezember hat die Mannschaft ihre Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Trainer Ferhat Ökce wäre zum Abschied ein Happy End zu wünschen. Dazu müssen seine Spieler im neuen Jahr etwas konstanter auftreten. Prognose: Der TSV Weeze bleibt eine Fahrstuhlmannschaft und steigt auf Platz 16 ab.
SV Haldern (Platz 18, 13 Punkten). Für den Dorfverein von der rechten Rheinseite ist die Bezirksliga das Allerhöchste der Gefühle. Eigentlich ist der Klub für Derbys gegen Blau-Weiß Bienen und Fortuna Millingen bestimmt – das wissen die Verantwortlichen im Lindenstadion insgeheim auch ganz genau. Prognose: Auf Platz 18 geht’s runter in die Kreisliga A Rees/Bocholt. Und das ist kein Beinbruch.
