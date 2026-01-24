Den Sportfreunden Broekhuysen wird in der Prognose die Meisterschaft zugetraut. – Foto: Cindy Jahn

Gruppe 4: Dort landen die Bezirksligisten Wer steigt auf, wer hält die Klasse, wer drückt den Fahrstuhlknopf nach unten? Eine Woche vor dem Rückrundenstart gibt’s hier Antworten auf die entscheidenden Fragen. So sehen die Perspektiven der neun Teams aus dem Kreis Kleve aus. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 SF Lowick Kevelaer Broekhuysen SGE B.-Hau + 14 weitere

Aufstiegsrennen und Abstiegskampf – in einer Woche startet die Rückrunde in der Bezirksliga. Fünf der neun Mannschaften aus dem Kreis Kleve, die das Gerüst der Gruppe 4 bilden, dürfen sich auf Spannung bis zum letzten Spieltag am 7. Juni gefasst machen. Für höchstwahrscheinlich zwei Kandidaten hat der Krimi noch ein Extrakapitel bereit. Wir verraten schon einmal, welche Klubs sich wegen der Relegation Gedanken über den Termin der Mannschaftsfahrt machen müssen. Wer am Ende den Fahrstuhlknopf nach oben oder unten drückt. Und wer sich zurücklehnen darf und in aller Ruhe für die kommende Saison planen kann.

Schafft Broekhuysen die Meisterschaft? Sportfreunde Broekhuysen (Platz zwei, 37 Punkte). Die Sportfreunde haben’s schon zweimal getan. In den Spielzeiten 2014/15 und 2022/23 mischte der Dorfverein aus Straelen in der Landesliga mit. Jetzt ist die Zeit reif für das dritte Abenteuer. Die junge und extrem spielstarke Mannschaft wird in der Rückrunde noch einmal richtig durchstarten. Und wahrscheinlich auch Tabellenführer VfL Rhede, der aktuell drei Punkte Vorsprung hat, noch abfangen. Prognose : Die Sportfreunde Broekhuysen machen die Meisterschaft am 7. Juni mit einem Heimsieg gegen die SV Friedrichsfeld perfekt. DJK Twisteden (Platz drei, 32 Punkte). Am Hartjesweg riecht’s nach der stärksten Saison der Vereinsgeschichte. Die Mannschaft von Trainer Marcel te Nyenhuis ist in allen Bereichen hervorragend besetzt. Speziell das Torjäger-Duo Torben Schellenberg und Tom Cappel ist ligaweit eine Klasse für sich. Sollten die beiden Spitzenteams aus Rhede und Broekhuysen schwächeln, eröffnet sich der DJK die große Chance, erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in die Landesliga zu schaffen. Die entscheidende Frage lautet natürlich, ob das passiert. Prognose : Die DJK Twisteden belegt auch am Ende den dritten Platz. Zwischendurch darf die Mannschaft von mehr träumen, wird sich dann aber den einen oder anderen entscheidenden Ausrutscher leisten. SV Rindern (Platz vier, 27 Punkte). Nichts Neues an der Wasserburg. Die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens begnügt sich mittlerweile schon seit Jahren damit, eine gute Rolle in der Bezirksliga zu spielen. Zwangsläufig drängt sich der Eindruck auf, dass die Spieler einfach nicht mehr wollen. Daran wird sich auch im Jubiläumsjahr – die Zebras feiern gerade 100-Jähriges – nichts ändern. Manchmal spielt der SV Rindern ganz groß auf, manchmal ist er nur ein Schatten seiner selbst. Prognose : Der SV Rindern landet auf Platz sieben.

Kevelaerer SV (Platz sieben, 25 Punkte). Trotz einer fast unvergleichlichen Verletzungsmisere haben die jungen Wilden aus der Marienstadt eine passable Hinrunde absolviert. Es ist schon ein kleines Wunder, dass die Mannschaft den Blick in der Tabelle nicht nach unten richten muss, obwohl Trainer Patrick Znak von Woche zu Woche improvisieren musste. Diese Zeit ist vorbei, ab sofort geht’s wieder aufwärts. Prognose: Der Kevelaerer SV kann sich schon einmal für kommende Taten einspielen und landet am Ende auf Platz fünf. SGE Bedburg-Hau (Platz neun, 25 Punkte). Die SGE darf rundum zufrieden sein. Vor dem Start war der frühere Landesligist hinter vorgehaltener Hand als Abstiegskandidat gehandelt worden. Davon kann allerdings keine Rede sein. Das Trainerteam um Bernard Alijaj hat den Umbruch hervorragend bewerkstelligt, inzwischen schickt die SGE eine Mannschaft auf den Platz, die sich vor keinem Gegner verstecken muss. Prognose: Am Ende landet die SGE Bedburg-Hau auf Platz acht, in der kommenden Saison geht’s dann etwas höher hinaus.