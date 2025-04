Gruppe 2: Der finale Kampf um den Bezirksliga-Thron?

1. Spvg Solingen-Wald 03 – 1. FC Wülfrath. Im Sport sind Top-Ereignisse nichts Außergewöhnliches. Auch der Amateurfußball darf das für sich in Anspruch nehmen. Und warum nicht auch in den sportlichen Niederungen der Bezirksliga? In der Gruppe 2 steht an diesem Donnerstag das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem Zweiten des Tableaus Solingen 03 (64 Punkte) und dem mit einem Zähler mehr geführten Spitzenreiter 1. FC Wülfrath im Terminkalender.

Eine Partie der Superlative – zumindest in dieser Spielklasse. Der Sportplatz an der Carl-Ruß-Straße (Anstoß 19 Uhr) wird zwar nicht aus den Nähten platzen, aber ein großes Zuschauerinteresse scheint angesichts dieser Konstellation gewiss.

„Der Blick auf die Tabelle sagt alles. Es treffen die zwei besten Klubs der Liga aufeinander. Mehr Spitzenspiel geht nicht. Sowohl von der Punktanzahl her, von der Kaderbesetzung als auch von der individuellen Klasse, bewegen wir uns nahezu auf Augenhöhe, haben beide, zumindest für Bezirksligaverhältnisse, eine brutale Qualität“, lobt Joscha Weber indirekt auch den Gegner. Der FCW-Chefcoach beobachtete Wald zuletzt beim 0:0 in Mettmann, schlussfolgerte aber: „Aus diesem Spiel kann man kaum Schlüsse ziehen. Am Donnerstag sind das andere Voraussetzungen. Bis vor zwei, drei Wochen hatten wir nur Rang zwei auf dem Schirm. Jetzt spielen wir definitiv um den Aufstieg. Und fahren, schließlich sind wir der Tabellenführer, mit der nötigen Portion Selbstbewusstsein dort hin.“ Das durch die Treffer von Giuseppe Raudino und Axel Glowacki mit 2:0 gewonnene Hinspiel, bis dato die einzige Niederlage der Solinger, ist noch in bester Erinnerung. Warum also nicht: „Mach‘s noch einmal FCW“.

Vor einer solch wichtigen Begegnung braucht kein Trainer der Welt seine Mannschaft besonders zu motivieren. Ähnlich sieht das FCW-Abwehrchef Maik Bleckmann: „Da brauchen wir gar nicht drumherum zu reden. Wir alle freuen uns auf dieses Fast-Endspiel, sind hochmotiviert. Für solche eine Begegnung haben wir doch die ganze Saison lang gearbeitet.“ Und der Kapitän, der nach mehrmonatiger Zwangspause (Bandscheiben-Operation) für die entscheidende Saisonphase wieder rechtzeitig fit wurde, fügt hinzu: „Aufgrund des nahezu gleichen Leistungsniveaus werden Details am Ende den Ausschlag geben. Da müssen wir von Beginn an hundertprozentig bei der Sache sein, dürfen uns keine Nachlässigkeiten erlauben. Wir haben schon das Heimspiel gewonnen, mussten dafür in der zweiten Halbzeit viel arbeiten. Und genau das ist wohl auch diesmal gefordert. Wir haben alles selbst in der Hand.“

Viel Qualität vorne wie hinten

In beiden Teams gibt es zweifellos viel fußballerische Qualität. Sowohl in der Defensivabteilung, im Mittelfeld als auch in der Angriffsreihe. Nochmals Maik Bleckmann: „In solch bedeutenden Spielen geht es erst einmal um die sogenannten Basics, um Einstellung, Willenskraft und Einsatzbereitschaft. Die spielerische Leistung kommt oben drauf. Oder einfach gesagt: Die bessere Tagesform gibt letztlich den Ausschlag.“ Gastgeber Solingen büßte zwar durch die jüngsten Unentschieden gegen TuSEM Essen (2:2) und die Nullnummer in Mettmann vier Zähler ein, bleibt aber gelassen.

Wie auch Daniele Varveri deutlich macht: „Hier bewahren alle die Ruhe. Wir wussten ja, dass es in der Schlussphase der Saison noch eng werden könnte. Das ist jetzt eingetreten und damit gehen wir unaufgeregt um. Wir wissen, was wir können und was auf uns zukommt, kennen den Gegner und dessen Qualitäten.“ Und nicht zu Unrecht verweist der 43-jährige Coach darauf, dass sein Team ganz zum Schluss ja noch ein Spiel mehr, sozusagen ein Ass im Ärmel hat.

Gianluca Cirillo, mit 29 Treffern Top-Torjäger der Liga, und auch Edin Sehic, beide waren gesperrt, stehen Varveri wieder zur Verfügung. Kollege Joscha Weber muss auf Brian Mitchell (Schultergelenk-Luxation) verzichten, plant aber wieder mit dem zuletzt noch angeschlagenen Mittelfeld-Strategen Ahmad Jafari.