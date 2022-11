Gruppe 2: Bezirksligisten sind wieder gefordert Inwieweit die Spielpause den Fußballern des HSV Langenfeld, des SSV Berghausen und der Sportfreunde Baumberg II gut getan hat, wird sich am Wochenende zeigen.

SF Baumberg II – TSV 05 Ronsdorf. Erstmals in dieser Saison gehen die Sportfreunde II auf einen Abstiegsplatz in einen Spieltag. Am Sonntag (15 Uhr) ist die Elf von Frank Stoffels gegen den Tabellendritten gefordert. Aus dem Blick auf die Tabelle macht Stoffels keinen Hehl, und er sagt: „Das ist nach dem guten Start sehr ärgerlich, dass wir nach unten durchgereicht wurden. Ich glaube, dass wir besser sind als das.“

Während der zweiwöchigen Spielpause konnte er zahlreiche Rückkehrer aus Verletzungen begrüßen: Hendrik Pitsch, Leon Wieczorek, Cengiz Özyürt, Mario Stoffels, Yannick Krohn, Chanon Kiwitt, Anthony Oscasindas und Michael Nimoh sind alle wieder einsatzbereit. Um ihnen 90 Minuten Spielpraxis zu geben, diente ein Testspiel bei Landesligist Altenberg, das 0:10 verloren ging. „Das ging in die Hose“, bilanziert Stoffels kurz und passend, betont aber, dass nur elf Spieler anreisten und er das Spiel eigentlich sogar gern wegen einer Grippewelle abgesagt hätte. Das Ergebnis sollte also nicht zu hoch gehangen werden.

SSV Berghausen – SV Solingen. Der SSV wird die erste Hälfte der Saison als Vorletzter mit nur acht Punkten auf einem Abstiegsrang beenden – soviel ist klar. Im schlimmsten Fall könnte der Abstand zum rettenden Ufer aber auf neun Zähler anwachsen. Ausgerechnet in dieser Situation erwartet die Mannschaft von Trainer André Köhler am Sonntag (15.30 Uhr) Landesliga-Absteiger SV Solingen. „Mir ist völlig egal, gegen wen wir spielen“, betont Köhler, „wir müssen jetzt gewinnen – egal gegen wen, egal wie, egal wann.“ Dass der SSV in nahezu jedem Spiel konkurrenzfähig ist, es aber verpasst, die Tore zu schießen, hängt ihm zum Hals raus. In der wöchentlichen Arbeit wird an diesem Manko gearbeitet. Ob dem mentalen Status der Spieler die Pause gut getan hat, wird sich zeigen. Der Plan war laut Köhler aber, durch ein Testspiel gegen Monheim II im Rhythmus zu bleiben. Die Grippewelle verhinderte das Match. „Die Pause kam dann doch zur rechten Zeit“, berichtet Köhler, „wir wären nicht spielfähig gewesen.“ Danny Paulmann muss mit Gelbsperre zusehen.

TSV Solingen-Aufderhöhe – HSV Langenfeld. Der HSV befindet sich laut Trainer Marc Adomako in einer Übergangsphase. Der von der U17 der SF Baumberg mit Abdel Haddad gekommene Übungsleiter sieht die laufende Saison als Testballon, bis die Mannschaft seine Art Fußball verinnerlicht hat. Am Sonntag (15.30 Uhr) besteht dafür die nächste Chance. „Wir wollen natürlich immer das bestmögliche Ergebnis erzielen“, sagt Adomako, „aber uns geht es in dieser Phase nicht darum, oben anzustoßen. Der Fokus liegt auf dem Aufbau der Mannschaft und dem Implementieren unserer Philosophie.“ Deshalb nutzte der HSV das spielfreie Wochenende für einen Test gegen Bezirksligist FC Leverkusen, das die Langenfelder 5:1 gewannen. Während Trainer freilich immer das Haar in der Suppe finden, lobte Adomako dennoch: „Das war schon sehr, sehr ordentlich.“ Überhaupt ist er von der Bereitschaft seiner Truppe begeistert. Sven Steinfort droht auszufallen, Philipp Hombach könnte zurückkehren.