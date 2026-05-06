Gruppe 1 der Bezirksliga steuert auf dramatisches Finale zu Vier Spieltage vor Schluss spitzt sich das Meisterschaftsrennen in der Bezirksliga Gruppe 1 zu. Während Spitzenreiter MSV Düsseldorf die besten Karten hat, lauern gleich zwei Verfolger – auch juristische Fragen könnten das Titelrennen noch beeinflussen. von Marcus Giesenfeld · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Benrath-Hassels könnte von ihrem Restprogramm profitieren. – Foto: Lea Schirrweit

Das Meisterschaftsrennen in Gruppe 1 der Bezirksliga könnte dramatisch werden. Vier Spieltage vor Schluss können sich zumindest rechnerisch noch vier Klubs Hoffnung auf Platz eins machen. Wir geben einen Überblick über die Aussichten im Kampf um den Platz an der Sonne.

Drei- oder Vierkampf Eher nur noch theoretischer Natur sind die Chancen des Tabellenvierten DJK Sparta Bilk (63 Punkte). Auch wenn der Neun-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf (72) zu relativieren ist – darin verbucht sind sechs Punkte des MSV aus den Partien gegen Grevenbroich-Süd und Nievenheim, bei denen einen Neuansetzung im Raum steht – hat Sparta die schlechtesten Karten. „Wir werden natürlich versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen, um uns am Ende nichts vorwerfen zu müssen. Aber realistisch ist es in meinen Augen nicht, dass wir noch mindestens zwei der drei vor uns stehenden Konkurrenten überholen“, sagt Bilks Trainer Jörn Heimann. Hassels mit dem leichtesten Restprogramm? Das Restprogramm Dieses könnte für die SG Benrath-Hassels (69 Punkte) sprechen, die aktuell punktgleich mit Eller drei Zähler hinter dem MSV Düsseldorf lauert. Mit den TV Kalkum-Wittlaer (14.), Rhenania Hochdahl (17.), Lohausener SV (13.) und dem SV Uedesheim (11.) trifft die Elf von Nermin Ramic ausschließlich auf Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Weiterer Vorteil für die SG ist, dass sich mit Eller und der MSV am vorletzten Spieltag noch gegenseitig die Punkte abknüpfen. Heißt: Gewinnt Benrath-Hassels alle vier Partien, ist die Chance da, die Saison zumindest auf Rang zwei abzuschließen.

Wie tückisch aber solche vermeintlichen Pflichtaufgaben sein können, erlebten Ramic und seine Schützlinge in der vergangenen Saison. Da verspielten sie am vorletzten Spieltag die Meisterschaft und verpassten in der anschließenden Relegation den Aufstieg in die Landesliga. Direkter Vergleich wäre gut für Eller Der direkte Vergleich Liegen zwei oder mehrere Mannschaften nach Abschluss der regulären Saison punktgleich auf einem Platz, der für Auf- oder Abstieg von Relevanz ist, entscheidet der direkte Vergleich. Ein solches Szenario ist mit Blick auf die aktuelle Konstellation in dieser Saison nicht unwahrscheinlich. Eine gute Ausgangslage hätte dann die TSV Eller 04. Die Elf von Kerim Kara hat die direkten Vergleiche mit Sparta Bilk und Benrath-Hassels bereits für sich entschieden. Und auch das Hinspiel gegen den MSV ging mit 2:1 an Eller.