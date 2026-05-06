Gruppe 1 der Bezirksliga steuert auf dramatisches Finale zu

Das Meisterschaftsrennen in Gruppe 1 der Bezirksliga könnte dramatisch werden. Vier Spieltage vor Schluss können sich zumindest rechnerisch noch vier Klubs Hoffnung auf Platz eins machen. Wir geben einen Überblick über die Aussichten im Kampf um den Platz an der Sonne.
Drei- oder Vierkampf Eher nur noch theoretischer Natur sind die Chancen des Tabellenvierten DJK Sparta Bilk (63 Punkte). Auch wenn der Neun-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf (72) zu relativieren ist – darin verbucht sind sechs Punkte des MSV aus den Partien gegen Grevenbroich-Süd und Nievenheim, bei denen einen Neuansetzung im Raum steht – hat Sparta die schlechtesten Karten. „Wir werden natürlich versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen, um uns am Ende nichts vorwerfen zu müssen. Aber realistisch ist es in meinen Augen nicht, dass wir noch mindestens zwei der drei vor uns stehenden Konkurrenten überholen“, sagt Bilks Trainer Jörn Heimann.
Das Restprogramm Dieses könnte für die SG Benrath-Hassels (69 Punkte) sprechen, die aktuell punktgleich mit Eller drei Zähler hinter dem MSV Düsseldorf lauert. Mit den TV Kalkum-Wittlaer (14.), Rhenania Hochdahl (17.), Lohausener SV (13.) und dem SV Uedesheim (11.) trifft die Elf von Nermin Ramic ausschließlich auf Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Weiterer Vorteil für die SG ist, dass sich mit Eller und der MSV am vorletzten Spieltag noch gegenseitig die Punkte abknüpfen. Heißt: Gewinnt Benrath-Hassels alle vier Partien, ist die Chance da, die Saison zumindest auf Rang zwei abzuschließen.
Wie tückisch aber solche vermeintlichen Pflichtaufgaben sein können, erlebten Ramic und seine Schützlinge in der vergangenen Saison. Da verspielten sie am vorletzten Spieltag die Meisterschaft und verpassten in der anschließenden Relegation den Aufstieg in die Landesliga.
Der direkte Vergleich Liegen zwei oder mehrere Mannschaften nach Abschluss der regulären Saison punktgleich auf einem Platz, der für Auf- oder Abstieg von Relevanz ist, entscheidet der direkte Vergleich. Ein solches Szenario ist mit Blick auf die aktuelle Konstellation in dieser Saison nicht unwahrscheinlich. Eine gute Ausgangslage hätte dann die TSV Eller 04. Die Elf von Kerim Kara hat die direkten Vergleiche mit Sparta Bilk und Benrath-Hassels bereits für sich entschieden. Und auch das Hinspiel gegen den MSV ging mit 2:1 an Eller.
Sparta Bilk hat in den Vergleichen gegen alle drei Kontrahenten hingegen den Kürzeren gezogen. Das ist ein Fakt, der momentan gegen den Klub von der Fährstraße spricht. Auch in Benrath-Hassels braucht man nicht auf den direkten Vergleich zu hoffen. In dem Fall lägen der MSV und auch Eller bei Punktgleichheit vorne.
Die Posse um Vedin Kulovic Auch sie könnte noch Auswirkungen haben. Inzwischen scheint klar, dass der MSV Düsseldorf die Partie gegen Grevenbroich-Süd am 21. Mai neu austrägt. Aber was mit den drei gegen VdS Nievenheim gewonnenen Punkten passiert, klärt nun ein Verbandsgericht. „Natürlich ist das ab und an Thema in der Kabine. Ich als Trainer versuche aber, mich nur auf das zu fokussieren, was ich beeinflussen kann. Wir wollen alle Spiele gewinnen, egal ob es nun noch fünf oder sechs sind. Wenn wir das schaffen, kann uns eh keiner überholen“, sagt MSV-Trainer Goran Tomic.
Was erwartet den Vizemeister? In einer Relegation um den Aufstieg trifft der „Vize“ aus Gruppe 1 auf die Tabellenzweiten der Gruppen 3 und 5. Aktuell wären das die Sportfreunde Neuwerk und der Duisburger FV. Nur der Sieger aus dieser Dreiergruppe steigt nachträglich in die Landesliga auf.