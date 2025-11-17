Gruol/Erlaheim deklassiert Straßberg, Deißlingen enteilt an der Spitze

---







Ein Torfestival mit dramatischem Ausgang: Zunächst brachte Finn Trickel die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, doch Nico Marks glich per Foulelfmeter in der 33. Minute zum 1:1 aus. Frommern antwortete umgehend und ging in der 36. Minute erneut durch Finn Trickel mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Noah Viani in der 48. Minute zum 2:2 aus, bevor Wurmlingen das Spiel drehte: Nico Marks traf in der 66. Minute erneut per Foulelfmeter zum 2:3. Doch Frommern stemmte sich vehement gegen die Niederlage – Tim Staiger stellte in der 83. Minute auf 3:3, und Arthur Albert erzielte in der 90.+2 Minute den entscheidenden Treffer zum 4:3.

11 Tore bekamen die Zuschauer in diesem Torefestival zu stehen: Felix Ganter (6., 36.), Robin Bösinger (9.), Joshua Broghammer (44., 45., 62.) und Thomas Schondelmaier (87.) trafen für die Gastgeber. Für Bubsheim waren Denis Ruks (8., 79.), Martin Geisel (11.) und Nick Sprenger (90.) erfolgreich. Hardt/Lauterbach behauptet mit 31 Punkten Rang drei, Bubsheim bleibt bei 22 Punkten im Mittelfeld.

Trillfingen bleibt zu Hause eine Macht. David Kleinfeld (16.), Thomas Stehle (58.) und Kai Krause (76.) trafen für den Gastgeber, während Tobias Heizmann (50.) für Winzeln den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte. Mit dem sechsten Saisonsieg schiebt sich Trillfingen mit 26 Punkten auf Rang fünf, Winzeln bleibt punktgleich, aber aufgrund der Tordifferenz dahinter.

Ein Paukenschlag: Der Tabellenzweite Straßberg erlebte in Gruol einen rabenschwarzen Tag. Fabio Müller (8., 22. Foulelfmeter), Heiko Belser (18., 57.) und Nick Gihr (62.) sorgten für den klaren 5:0-Erfolg. Patrick Rummel sah in der 22. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte.

Gruol rückt mit nun 24 Punkten auf Platz acht vor, während Straßberg erstmals verliert und nun vier Punkte Rückstand auf Deißlingen hat.

Der Spitzenreiter blieb auch im 16. Spiel ungeschlagen. Daniel Matt (20.), Tom Ritzel (52.), Robin Schumpp (71., Foulelfmeter) und Rodrigo Vieira Silva (87.) erzielten die Tore für Deißlingen, während Dominik Frühwirt (78.) und Valentin Hipp (81., Foulelfmeter) für Kolbingen trafen.

Mit 40 Punkten liegt Deißlingen souverän vorn, Kolbingen steht mit 15 Zählern auf Platz 14.

Das Spiel wurde abgesagt.

Trossingen will nach der Heimniederlage gegen Hechingen eine Reaktion zeigen. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Schramberg zählt für den Vierten der Tabelle nur ein Sieg, um den Kontakt zu Rang drei zu halten. Für die Gäste geht es um alles – mit sieben Punkten droht der frühzeitige Anschlussverlust.

In einem kampfbetonten Duell trennten sich beide Mannschaften unentschieden. Marko Blazevic brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, Thomas Eger glich zwölf Minuten später aus. Beide Teams bleiben damit in der unteren Tabellenhälfte – Bösingen mit 14 Zählern auf Platz 15, Grosselfingen mit 20 Punkten auf Platz 12.

Dotternhausen drehte nach frühem Rückstand eindrucksvoll die Partie. Tim Wissenbach traf in der 6. Minute für die Gastgeber, doch Marc Wissmann (44.) und Luca Meile (61.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Mit 28 Punkten rückt Dotternhausen auf Rang vier vor, Laufen/Eyach bleibt bei 21 auf Platz 11.





