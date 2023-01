Grüne Heide: Zurück in die „Champions League“ Heidler peilen die Bezirksliga an – Tomas Holzer geht, Marcel Gessler kommt

Für den SC Grüne Heide ist die Bezirksliga „eine Art Champions League“, sagt Philipp Walter, der Teammanager des Kreisligisten. Denn: „Für einen Verein unserer Größe ist diese Liga das Optimum, was wir rausholen können.“ Und aktuell ist Klub aus dem Ortsteil Fischerhäuser auf dem besten Weg, nach längerer Abstinenz den Sprung in die Champions League wieder einmal zu schaffen.

Fischerhäuser – Dabei schien die Königsklasse vor einem Jahr noch meilenweit entfernt für die Heidler, die nach zwei Abstiegen in Serie in der Kreisklasse kickten. Doch dort holte sich das Team von Trainer Thomas Bachinger zunächst souverän die Meisterschaft mit nur einer einzigen Saisonniederlage. Und auch in der neuen Spielzeit schrieb die Mannschaft ihre Erfolgsserie nahtlos weiter. So rangiert der Aufsteiger aktuell auf Tabellenrang zwei – erneut mit erst einer einzigen Niederlage.

„Für uns war es insgesamt ein überragendes Jahr“, sagt Philipp Walter über 2022. Und mit Blick auf den aktuellen Tabellenstand in der Kreisliga 3 fügt der Teammanager hinzu: „Wenn man im Winter so weit oben steht, dann will man dort natürlich auch bleiben. Unsere Zielvorgabe ist deshalb mindestens der zweite Platz.“ Und sollte sich der Spitzenreiter aus Baldham einen Ausrutscher erlauben, „dann wollen wir da sein“, sagt Philipp Walter.

Personell kann Trainer Bachinger, dessen Team Anfang Februar in die Vorbereitung startet, nahezu auf den gleichen Kader wie bisher setzen. Einzig Tomas Holzer hat sich nach langen Jahren bei Grüne Heide in Richtung SV Dietersheim verabschiedet. Neu in Fischerhäuser ist derweil Marcel Gessler. Der Stürmer, der bereits in der Bezirksliga für den TSV Eching auf Torejagd gegangen ist, hat sich vom FC Rot-Weiß Oberföhring den Heidlern angeschlossen. „Er passt gut bei uns rein“, sagt Philipp Walter über den 25-Jährigen. „Und so einen Spieler nehmen wir natürlich gerne.“ (PATRIK STÄBLER)