Grüne Heide bleibt weiter ungeschlagen

Christian Häusler und Thomas Niggl sind nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch freundschaftlich verbunden – was für den SC Grüne Heide Ismaning ein Glücksfall ist. Denn die beiden Fußballer „wollten schon immer mal zusammen in einer Mannschaft kicken“, sagt Teammanager Philipp Walter. Und als Thomas Niggl im Sommer zum SC Grüne Heide und damit ins Team seines Zwillingsbruders Michael Niggl wechselte, klopfte daher auch Christian Häusler bei dem Kreisliga-Aufsteiger an.

Fischerhäuser – Schnell kamen sich Verein und Stürmer überein, und so geht der 27-Jährige nach seinem Wechsel vom SV Zamdorf in dieser Spielzeit für den Klub aus Fischerhäuser auf Torejagd – und wie! So erzielte Häusler im Heimduell gegen den TSV Ebersberg bereits seinen neunten Saisontreffer, womit er in der Torjägerliste der Kreisliga 3 an der Spitze thront. Dennoch war dem Angreifer nach dem Schlusspfiff nicht nach jubeln zumute. Denn sein Team musste sich gegen Ebersberg mit einem 1:1 begnügen.

„Wir hätten das Spiel gewinnen können“, sagt Philipp Walter. „Aber letztlich geht das Unentschieden in Ordnung.“ Vor 120 Zuschauern hatte Ebersberg vorgelegt und war in der 26. Minute nach einem Konter in Führung gegangen. Noch vor der Pause schlug die Elf von Trainer Thomas Bachinger jedoch zurück: Ein feiner Chipball von Jürgen Glasner über die Abwehr landete bei Christian Häusler, der eiskalt einnetzte – zum 1:1-Pausenstand.

Im zweiten Durchgang hätten sich seine Heidler dann mehrere gute Chancen herausgespielt, berichtet Philipp Walter. „Aber am Ende haben wir entweder einen Pass zu viel gemacht oder ein Ebersberger hat noch ein Bein dazwischen bekommen.“ Und so blieb es beim 1:1 in einem Spiel, das die Platzherren zu zehnt beendeten. Denn in der Nachspielzeit stoppte Felix Arnold einen Konter mit einem allzu rüden Foul und sah dafür Rot. „Felix weiß selbst, dass das dumm war“, sagt der Teammanager über den Platzverweis. „Aber der Junge ist 23. Nächstes Mal geht er da sicher nicht wieder so rein.“

Durch das Unentschieden geben die Heidler zwar die Tabellenführung ab, bleiben jedoch als einziges Team der Liga ungeschlagen – mit sieben Siegen und drei Remis. „Dass wir so gut starten, war nicht zu erwarten“, sagt Philipp Walter. An den Zielen ändere das aber nichts: „Wir wollen oben mitspielen und bis zum Winter unter den Top Fünf bleiben.“ Eine wichtige Partie steht nun am Samstag beim TSV Ottobrunn an, dem punktgleichen Tabellendritten. „Die hatten am Saisonanfang Probleme, haben jetzt aber eine Serie hingelegt“, weiß der Heide-Manager. „Da erwartet uns ein Brett.“

Umso mehr werden die Ismaninger am Samstag auf weitere Treffer ihres Torjägers Christian Häusler hoffen. „Er macht genau das, was wir von ihm erwartet haben“, lobt Philipp Walter den Neuzugang. „Außerdem ist er ein klasse Typ – und auch gut für die Kabine.“ (PATRIK STÄBLER)

SC Grüne Heide – TSV Ebersberg 1:1 (1:1)

Heide: Sonkaya, Dabernig, Häusler, Glasner, Cherubin, Arnold, Ruhland (69. Heinenberg), T. Niggl, Brodschelm (46. Inajetovic), Rott (62. Krabichler), Eisl (46. Schneider).

Rot: Arnold (90.+1; grobes Foulspiel).

Tore: 0:1 Grünwald (26.), 1:1 Häusler (34.).

Schiedsrichter: Stefan Borau (FC Bayern München) – Zuschauer: 120.