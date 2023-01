Nachfolger gesucht: Helmut Leidenberger (weiß) trainiert künftig die SpVgg Feldmoching. – Foto: Archiv

Grüne Heide: Aufstiegstrainer Helmut Leidenberger verlässt Reserve

Der Aufstiegstrainer sagt Servus: Helmut Leidenberger hat den SC Grüne Heide Ismaning II in der Winterpause verlassen. Der 45-Jährige, der die Reserve in der vergangenen Saison von der B- in die A-Klasse 6 führte, wird künftig die SpVgg Feldmoching trainieren, die in der Bezirksliga um den Aufstieg kämpft.