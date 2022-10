Grundtugenden führen an die Spitze: Kottgeisering reicht Doppelschlag vor der Pause zum Sieg Spiel der Woche

Denn die Gäste hatten sich vor allem in der zweiten Halbzeit ein Plus an Spielanteilen zugelegt. Beharrlich und mit einer guten Moral ausgestattet, hatten sie sich in der gegnerischen Hälfte breitgemacht uns Slowik zum Weckruf veranlasst: „Wir lassen uns sehr hinten reindrängen.“

Übermäßig gezittert habe er nicht, so Slowik. Doch so ganz sicher war er sich seiner Sache auch nicht. „Man weiß ja, was passieren kann, wenn so ein starker Gegner den Anschluss schaffen kann“, erklärte der SVK-Coach. So hatte der wuchtige Eichenauer Daniel Strickenschmidt zweimal die Nerven der einheimischen Fans und die Sprungkraft von Keeper Kreitner stark herausgefordert. Ansonsten kreiierten die Eichenauer trotz aller Überlegenheit aber eher nur Halbchancen – auch deshalb, weil die Kottgeiseringer in und um ihren Strafraum stets einen Fuß oder einen anderen erlaubten Körperteil dazwischen brachten. Nadelstiche nach vorne zu setzen vermochten die Gastgeber in Hälfte zwei jedoch kaum mehr.

Die umkämpfte und doch fair geführte Partie zwischen dem Ersten und dem Zweiten wurde von Schiedsrichter Dieter Martin sicher geleitet. Seine ruhig kommunizierten Entscheidungen und Konsequenz ohne Effekthascherei trugen dazu bei, dass er in den 90 Minuten mit drei gelben Karten auskam. (Hans Kürzl)