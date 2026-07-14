Grundschul-WM in Glehn: Deutschland und Niederlande holen Titel Rund 400 Gäste hatte der SV Glehn zu seiner Grundschul-WM. von SV Glehn / NJ · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Bei den Mädchen behielt das "Team Deutschland" die Oberhand. – Foto: SV Glehn (2)

In den USA bei der FIFA-WM sind beide Teams frühzeitig ausgeschieden, doch beim SV Glehn feierten Deutschland bei den Mädchen und die Niederlande bei den Jungs den Titel bei der Grundschul-Weltmeisterschaft 2026, die der gastgebende SV wieder gemeinsam mit der Gemeinschaftsgrundschule und deren Förderverein ausgerichtet hatte. Während sich die „deutschen“ Mädchen aus der vierten Jahrgangsstufe souverän gegen die Konkurrenz durchsetzten, brauchte Top-Favorit Niederlande im Finale gegen die Drittklässler aus England das Glück des Tüchtigen im Achtmeterschieden. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden, wobei England erst kurz vor dem Abpfiff die Führung der Holländer per Achtmeter egalisierte.

Nach dem letzten verwandelten Penalty war die Freude groß in der „Elftal“, die von „Bondscoach“ Sebastian Pfeifer aus dem Glehner E-Jugend-Trainerteam betreut wurde. Vorfreude war zu spüren Doch nicht nur während und nach dem Turnier war die Stimmung unter den rund 400 Gästen im Glehner „World-Cup-Stadium“ prächtig: Schon einige Wochen zuvor war die Vorfreude auf die WM in ganz Glehn zu spüren und die Kids der Klassen 1 bis 4 fieberten gemeinsam mit ihren Lehrern, „Nationaltrainern“ und Familien bei den vielen Trainingseinheiten und den Vorbereitungs-Länderspielen“ dem Auftakt entgegen.

Und wer selbst nicht mitspielen wollte, fand in der Aufgabe des „Wasserträgers“ oder als Sanitäter eine Rolle im Turnier. „Ein Fußballfest lebt davon, dass alle mitmachen“, sagt Norbert Jurczyk, der seitens des SV Glehn zum neunten Mal seit 2008 die Turnierleitung bei einer WM oder EM übernommen hatte. „Wir wollen bei diesem Fest niemanden ausgrenzen und alle zum Mitmachen einladen“, so der Vereinsvorsitzende, der dann bei der Einlaufzeremonie dafür sorgte, dass die „Sanitäter“ als 13. Team ihren Auftritt bekamen und bei der Siegerehrung natürlich mit einer Medaille geehrt wurden. Ein besonderes Geschenk in Form eines „Eisgutscheines“ ging dann noch an das Team Ghana aus der ersten Jahrgangsstufe für das am besten gestaltete Trikot.