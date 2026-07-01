„Grundsätzlich können wir mit der Saison zufrieden sein.“ FuPa-Teamcheck: Der VfB Friedrichshafen will sich in der Verbandsliga weiter etablieren. von Matthias Kloos · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Sando Musso – Foto: VfB Friedrichshafen

Im FuPa-Teamcheck blickt der sportliche Leiter Sandro Musso vom VfB Friedrichshafen, auf eine anspruchsvolle Saison in der Verbandsliga zurück. Nach dem Klassenerhalt mit 44 Punkten geht es um Weiterentwicklung, personelle Veränderungen, eine klare Zielsetzung und den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027.

„Grundsätzlich können wir mit der Saison zufrieden sein“, sagt Sandro Musso gegenüber FuPa. „Als Aufsteiger haben wir uns in einer sehr starken Verbandsliga behauptet und am Ende mit 44 Punkten den Klassenerhalt geschafft. Darauf können Mannschaft, Trainerteam und das gesamte Umfeld stolz sein. Die Entwicklung des Teams, der Zusammenhalt und die Unterstützung unserer Zuschauer waren sicherlich die größten Pluspunkte dieser Saison.“ Blick auf die Baustellen



Bei aller Zufriedenheit bleibt der Blick sachlich. Der VfB Friedrichshafen hat seine erste Verbandsliga-Saison nach dem Aufstieg bestanden, doch ausruhen will sich im Verein niemand. „Gleichzeitig haben wir gesehen, dass wir uns in einigen Bereichen weiterentwickeln müssen. Gerade in der Rückrunde haben uns personelle Ausfälle und fehlende Konstanz zu schaffen gemacht. Auch die Rahmenbedingungen rund um die Mannschaft wollen wir weiter professionalisieren – beispielsweise im Bereich Betreuung, Organisation und Kommunikation. Unser Ziel ist es, die Voraussetzungen für die Mannschaft kontinuierlich zu verbessern, damit wir uns auch langfristig in der Verbandsliga etablieren können.“

Vorbereitung mit Prüfsteinen



Für die Saison 2026/2027 hat der Verein ein Programm geplant, das den neuen Kader fordern soll. „Wir haben wieder ein abwechslungsreiches Vorbereitungsprogramm zusammengestellt. Ein besonderes Highlight ist sicherlich das Testspiel gegen den Oberligisten FV Ravensburg, bei dem wir uns mit einer starken Mannschaft messen können. Außerdem freuen wir uns auf unser eigenes Turnier mit attraktiven Teilnehmern. Unter anderem werden die SGV Freiberg U19 sowie der FC Rielasingen-Arlen dabei sein. Solche Spiele und Turniere sind für uns ideal, um den neuen Kader einzuspielen und uns bestmöglich auf die kommende Verbandsliga-Saison vorzubereiten.“ Klassenerhalt bleibt das Ziel



Die Zielsetzung für die neue Saison ist klar formuliert. Der VfB Friedrichshafen will früh Stabilität gewinnen und sich nicht in eine Saison drängen lassen, in der der Druck von Woche zu Woche größer wird. „Unser oberstes Ziel ist erneut der Klassenerhalt. Wir wissen, wie ausgeglichen und anspruchsvoll die Verbandsliga ist. Deshalb wollen wir so früh wie möglich die notwendigen Punkte sammeln, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Gleichzeitig möchten wir unsere junge Mannschaft weiterentwickeln, attraktiven Fußball spielen und den VfB Friedrichshafen nachhaltig in der Verbandsliga etablieren.“