Im FuPa-Teamcheck blickt der sportliche Leiter Sandro Musso vom VfB Friedrichshafen, auf eine anspruchsvolle Saison in der Verbandsliga zurück. Nach dem Klassenerhalt mit 44 Punkten geht es um Weiterentwicklung, personelle Veränderungen, eine klare Zielsetzung und den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027.
„Grundsätzlich können wir mit der Saison zufrieden sein“, sagt Sandro Musso gegenüber FuPa. „Als Aufsteiger haben wir uns in einer sehr starken Verbandsliga behauptet und am Ende mit 44 Punkten den Klassenerhalt geschafft. Darauf können Mannschaft, Trainerteam und das gesamte Umfeld stolz sein. Die Entwicklung des Teams, der Zusammenhalt und die Unterstützung unserer Zuschauer waren sicherlich die größten Pluspunkte dieser Saison.“
Blick auf die Baustellen
Bei aller Zufriedenheit bleibt der Blick sachlich. Der VfB Friedrichshafen hat seine erste Verbandsliga-Saison nach dem Aufstieg bestanden, doch ausruhen will sich im Verein niemand. „Gleichzeitig haben wir gesehen, dass wir uns in einigen Bereichen weiterentwickeln müssen. Gerade in der Rückrunde haben uns personelle Ausfälle und fehlende Konstanz zu schaffen gemacht. Auch die Rahmenbedingungen rund um die Mannschaft wollen wir weiter professionalisieren – beispielsweise im Bereich Betreuung, Organisation und Kommunikation. Unser Ziel ist es, die Voraussetzungen für die Mannschaft kontinuierlich zu verbessern, damit wir uns auch langfristig in der Verbandsliga etablieren können.“
Vorbereitung mit Prüfsteinen
Für die Saison 2026/2027 hat der Verein ein Programm geplant, das den neuen Kader fordern soll. „Wir haben wieder ein abwechslungsreiches Vorbereitungsprogramm zusammengestellt. Ein besonderes Highlight ist sicherlich das Testspiel gegen den Oberligisten FV Ravensburg, bei dem wir uns mit einer starken Mannschaft messen können. Außerdem freuen wir uns auf unser eigenes Turnier mit attraktiven Teilnehmern. Unter anderem werden die SGV Freiberg U19 sowie der FC Rielasingen-Arlen dabei sein. Solche Spiele und Turniere sind für uns ideal, um den neuen Kader einzuspielen und uns bestmöglich auf die kommende Verbandsliga-Saison vorzubereiten.“
Klassenerhalt bleibt das Ziel
Die Zielsetzung für die neue Saison ist klar formuliert. Der VfB Friedrichshafen will früh Stabilität gewinnen und sich nicht in eine Saison drängen lassen, in der der Druck von Woche zu Woche größer wird. „Unser oberstes Ziel ist erneut der Klassenerhalt. Wir wissen, wie ausgeglichen und anspruchsvoll die Verbandsliga ist. Deshalb wollen wir so früh wie möglich die notwendigen Punkte sammeln, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Gleichzeitig möchten wir unsere junge Mannschaft weiterentwickeln, attraktiven Fußball spielen und den VfB Friedrichshafen nachhaltig in der Verbandsliga etablieren.“
Favoriten und ein Geheimtipp
Auch der Blick auf die Konkurrenz zeigt, wie eng die Liga eingeschätzt wird. „Wie in jedem Jahr zählen die Absteiger aus der Oberliga sicherlich zum engeren Favoritenkreis, da sie in der Regel viel Qualität und Erfahrung mitbringen. Darüber hinaus sehe ich Mannschaften wie TSV Oberensingen ganz vorne, die sich in den vergangenen beiden Spielzeiten konstant in der Spitzengruppe etabliert haben. Auch TSG Schwäbisch Hall wird mit dem neuen Trainer Alexander Aschauer sicherlich eine gute Rolle spielen.“
Einen Verein nennt Sandro Musso besonders. „Mein persönlicher Geheimtipp ist jedoch der TSV Berg. Die Mannschaft verfügt über viel Qualität und hat das Potenzial, in dieser Saison für die eine oder andere Überraschung zu sorgen und im oberen Tabellendrittel mitzuspielen. Insgesamt erwarte ich erneut eine sehr ausgeglichene und starke Verbandsliga, in der sich jeder Punkt hart erarbeitet werden muss.“
Abgänge und neue Wege
Personell hat sich beim VfB Friedrichshafen einiges bewegt. Zu den Abgängen zählen Timo Segelbacher, der seine Karriere beendet, Leonard Homburger, der aufgrund seines Studienabschlusses nach Berlin zurückkehrt, Cem Pehlivan, der zu einem neuen Verein geht, sowie Philipp Scheuring, der den Verein wegen seines Medizinstudiums verlässt.
Auf der Zugangsseite stehen Samuel Lindinger und Romeo Lindinger vom TSV Berg sowie Jamie Koch aus der eigenen A-Jugend. Damit verändert sich der Kader punktuell, ohne dass der eingeschlagene Weg aufgegeben wird.
Auch im Funktionsteam gibt es eine wichtige Veränderung. „Mit Denis Nikic kehrt ein bekanntes Gesicht zurück. Er wird künftig gemeinsam mit mir die sportliche Leitung übernehmen und mich in diesem Bereich unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Aufgabe künftig im Team angehen können.“
Teamgedanke bei der Weltmeisterschaft
Eine mögliche Regeländerung bei der Fußball-Weltmeisterschaft findet Sandro Musso ausdrücklich positiv. „Ich finde es eine sehr schöne Änderung, dass beim Einlaufen künftig der komplette Kader gemeinsam auf den Platz kommt und nicht nur die Startelf. Das unterstreicht den Teamgedanken und zeigt, dass jeder Spieler – egal ob von Beginn an oder als Einwechselspieler – ein wichtiger Teil der Mannschaft ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Regel auch im Amateurfußball eingeführt wird. Gerade dort lebt Fußball vom Gemeinschaftsgefühl und vom Miteinander. Eine solche Geste würde den Teamgeist zusätzlich stärken und den Stellenwert jedes einzelnen Spielers hervorheben.“