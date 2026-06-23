Grundbedürfnis nach Disharmonie

Bereits vor Wochen stand die Planung für dieses Wochenende, doch je näher es kam, desto weniger Lust hatte ich eigentlich darauf.

Eigentlich ein wundervoller Grund, zusammenzukommen. Für mich hieß das aber auch:

Freitag hatte ich frei, da wir auf eine Hochzeit eingeladen waren.

den ganzen Tag einen Anzug tragen.

Ich hasse Anzüge und will auch zu meiner eigenen Beerdigung keinen tragen.

Denn die Vorstellung, dass es vielleicht wirklich eine Art von Jenseits gibt und ich dann dort bis in alle Ewigkeit in meinem Totenanzug existieren muss, ist die pure Hölle.

Deswegen wollte ich eigentlich gerne den ganzen Samstag nur in Schlabberklamotten verbringen, musste mir aber eine richtige Hose sowie ein Shirt und Schuhe anziehen und in den Wedding fahren.

Ich hatte nämlich schon vor Monaten versprochen, heute dort ein Benefiz-Fußballspiel der Organisation „Sport um die Welt e.V.“ zu knipsen.

Das hat auch wirklich Spaß gemacht und es war mir eine Ehre, hier meinen Teil für karitative Zwecke beizusteuern. Da hatte sich das Anziehen von richtigen Klamotten auf jeden Fall gelohnt.

Am Sonntag hatte ich, dachte ich jedenfalls, einen richtig guten Plan für einen Familienausflug:

Ich hatte für Kind, Gattin, Kita-Kumpel vom Sohnemann plus dessen Eltern und Schwestern sowie für mich Karten für das Relegationsrückspiel zur 2. Bundesliga zwischen den Hertha-Frauen und dem 1. FC Saarbrücken gekauft.

Nur waren weder Frau noch Kind wirklich davon begeistert.

Lediglich Kita-Kumpel plus Anhang fanden die Idee super.

Sonntagvormittag stand dann endgültig fest: Meine beiden Hobbits blieben in der Höhle und ich machte mich mit einem E-Scooter auf den Weg zum Stadion auf dem Wurfplatz.

Warum Hertha BSC das Spiel nicht ins Olympiastadion legte, weiß ich nicht.

Das kleine Stadion im Schatten der großen Schüssel war jedenfalls komplett ausverkauft.

Trotzdem ging es recht fix mit dem Einlass und wir waren direkt zum 1:0 in der ersten Minute im Stadion. Gesehen hatten wir es trotzdem nur spärlich, denn wir mussten erst einmal einen Platz finden, an dem wir alle etwas sehen konnten.

Und nun stand ich da: bei einem Spiel der Hertha-Frauen, an denen ich schon oft kein gutes Haar gelassen hatte.

Aber nicht, weil ich etwas gegen den Frauenfußball bei Hertha BSC habe.

Im Gegenteil: Unsere Westend-Girls sind für den Verein richtig und wichtig.

Aber als die Mädels 2022 aus Zehlendorf in den Schatten des Glockenturms zogen, wurden sie von Kopf bis Fuß mit brandneuer Ausrüstung eingekleidet.

Auch richtig und wichtig.

Aber der Rest des Fußball-Breitensports musste sich weiterhin die abgerissene Fahne mit Klebeband am Trikot befestigen.

Das schürte schon etwas Missgunst.

Aber der Vorstand hat uns versichert, dass die Saison 26/27 für alle Hertha-Mannschaften gut gekleidet gestaltet wird und wir vertrauen da einfach mal drauf.

Das 1:1 nach zwölf Minuten riss mich aus den Klamotten-Gedanken und der mich begleitende Papa und ich machten uns auf den Weg, ein paar Getränke zu holen.

Es war nämlich trotz Wolkendecke ziemlich heiß.

Um den Block zu verlassen, mussten wir unsere Eintrittskarten ausscannen lassen, was wir für ziemlich überflüssig erachteten.

Dafür hatten wir kurze Zeit später alle etwas Flüssiges im überhitzten Organismus und ich konnte mich auf die Nebenschauplätze dieser Relegation konzentrieren.

Da waren die 150 Fans, die aus Saarbrücken angereist waren, wofür sie meinen höchsten Respekt haben.

Denn der Kampf um den Aufstieg war ja im Grunde durch das 1:4 der Herthanerinnen im Hinspiel bereits entschieden.

Und dann waren da die Hertha-Fans, die durch drei Vorsänger „angeheizt“ wurden.

Ausgestattet waren die drei mit einem Megafon und einem Grundbedürfnis nach Disharmonie. Klar, man muss keine Arien singen können, wenn man beim Fußball den Vorsänger macht.

Aber wenigstens die Melodie der Fangesänge sollte man beherrschen.

Da das aber auch der Typ an der Trommel nicht konnte, endeten die meisten Gesänge nach kurzer Zeit in einem Kanon.

Welcher Chant es etwas länger aushielt, war „Der Sportclub unserer Stadt“.

Wobei ich das irgendwie unpassend fand, denn eigentlich spielt die 2. Liga in diesem Gesang die negative Rolle, während das hier und heute wohl positiv sein sollte.

War für mich etwas unstimmig. Aber damit passend zur Disharmonie.

Knapp zehn Minuten vor dem Abpfiff erzielte Hertha das 2:1 und raubte Saarbrücken damit im Grunde die letzte Hoffnung, hier das Wunder noch zu packen.

Aber die Gäste aus dem Saarland gaben sich nicht auf und drehten die Partie noch zu einem 2:3. Wenigstens den Sieg wollten sie dann mit nach Hause nehmen.

Hut ab davor, hier noch einmal so viel Kraft aufzuwenden, um diesen kleinen Erfolg zu feiern.

Mit dem Abpfiff wollten wir uns aus dem Staub machen, denn die Kinder mussten dringend aus der Hitze raus.

Doch dann traf die Schwester vom Kita-Kumpel noch im Block ihre Mathelehrerin.

Das wäre als Schüler für mich noch mehr Hölle gewesen, als jetzt als Erwachsener einen Anzug zu tragen.

Die Paukerin war aber aus einem guten Grund da: Ihre Tochter schnürt ihre Töppen für Hertha BSC und gehörte heute zu der Mannschaft, die den Aufstieg eintütete.

Ein kleiner Tipp, liebe Schwester vom Kita-Kumpel: Falls du genauso eine disharmonische Beziehung zu deiner Mathelehrerin hast, wie ich zu meinem Mathelehrer und zu Anzügen:

Geh doch nächste Saison einfach öfter zu den Hertha-Frauen und singe immer, wenn die Tochter auf dem Platz ist:

„Deine Mutter zieht LKW auf DSF,

die ganze Nacht von null bis acht.“

Gut, dass ich hier keine pädagogische Pflicht habe …

Ha Ho He Hertha BSC & Glückwunsch zum Aufstieg.

der Kutten König