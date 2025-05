Grünwalds Meistertrainer Elfinger heuert in der Bezirksliga an

Die Nachfolge von TuS-Trainer Sven Teichmann steht fest: Mit Rainer Elfinger folgt ein erfahrener Coach in Holzkirchen.

Nach der Rettung am letzten Spieltag geht der TuS Holzkirchen mit einem neuen Trainer in die kommende Saison. Rainer Elfinger wird die Grün-Weißen zur neuen Spielzeit übernehmen und damit Nachfolger von Sven Teichmann, dessen Vertrag wie berichtet nicht verlängert wurde .

„Rainer ist ein absoluter Fachmann“, betont Holzkirchens Sportlicher Leiter Joe Albersinger. „Wir haben gute Gespräche geführt und freuen uns, dass es geklappt hat.“

Gleichzeitig will sich Albersinger auch beim scheidenden Trainerteam bedanken. „Ich möchte Sven Teichmann und Andreas Mathäus für Ihren Einsatz danken“, sagt der Sportliche Leiter des TuS. „Sie haben die Mannschaft in einer sehr schweren Saison übernommen und sie gut weiterentwickelt.“ Trotzdem wollen die Holzkirchner Fußballer nun mit einem neuen Mann an der Seitenlinie agieren.