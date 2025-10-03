Grünwalder Serie reißt

Nach sieben Spielen ohne Niederlage muss sich Grünwald mit 3:4 geschlagen geben – Aubing nutzt die Schwächen des TSV konsequent aus.

Die schöne Serie ist gerissen. Zwar drängte der TSV Grünwald am Ende darauf, auch im achten Landesliga-Spiel nacheinander ungeschlagen zu bleiben. Doch die 3:4 (2:2)-Heimniederlage gegen den SV Aubing hatten sich die Grün-Weißen selbst zuzuschreiben, wie ihr Trainer Sebastian Koch fand: „Das war heute leider nicht das Gesicht, das wir uns als Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten erarbeitet haben. Wir wussten, dass Aubing ein schwerer Gegner sein wird, aber wir haben es ihnen durch mangelnde Konzentration, fehlende Geduld und nicht konsequent genug geführte Zweikämpfe zu leicht gemacht.“

Ausgerechnet der ehemalige Grünwalder Alexander Rojek brachte die Gäste schon in der vierten Minute in Führung. Und nach David Kellers promptem Ausgleich (7.) schlug Rojek gleich wieder zu (19.). „Gerade die schnellen Gegentore dürfen uns in dieser Form einfach nicht passieren“, kritisierte Koch. Immerhin stellte Daniel Leugner kurz vor der Pause wieder den Gleichstand her (39.).

„Zur Halbzeit hatten wir trotz allem mit dem 2:2 noch die Chance, das Spiel in die richtige Richtung zu drehen. Doch dann geraten wir erneut früh ins Hintertreffen und laufen einem 2:4 hinterher“, ärgerte sich Koch nach Wiederbeginn über die zu einfachen Treffer von Balthasar Zimmermann (53.) und seines Aubinger Namensvetters Daniel Koch (60.).

Immerhin stemmten sich die Grün-Weißen gegen die drohende Niederlage. „In solchen Momenten braucht man nicht nur fußballerische Qualität, sondern vor allem eine Mentalität, die das Spiel nochmal kippen kann“, verwies der TSV-Coach auf die Comeback-Qualitäten, die seine Mannschaft in dieser Saison bereits gezeigt hatte. Diesmal reichte es zu Kochs Bedauern jedoch nicht: „Wir hatten in der Schlussphase genügend Möglichkeiten, zurückzukommen, Chancen, die wir normalerweise nutzen müssen.“ Dabei näherten sich die Grünwalder in der Schlussphase einem Torerfolg fast schon zentimeterweise an: Marcel Kosuch (82.) und Leander Bublitz (84.) verfehlten das Ziel knapp, Leugner (85.) und Michael Hutterer (90.) trafen immerhin den Pfosten. Als dann David Halbich endlich zum 3:4 einnetzte (90.+4), war es zu spät, um der Partie eine letzte Wendung zu geben.

„Am Ende müssen wir uns ehrlich eingestehen: Es war eine verdiente Niederlage“, räumte Koch ein, zugleich betonte er: „Solche Spiele gehören zum Entwicklungsprozess einer Mannschaft dazu. Das zeigt uns, dass wir nicht nachlassen dürfen, sondern, dass Wille, Konzentration und Leidenschaft über 90 Minuten auf den Platz gebracht werden müssen.“