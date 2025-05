Grünwalder Horrorfilm-Assoziationen

Grün-Weiße gehen zuhause gegen den TSV Landsberg mit 0:6 unter

Begegnungen mit dem TSV Landsberg rufen in dieser Saison beim TSV Grünwald Horrorfilm-Assoziationen wach. Nach dem 1:10 im Auswärtsspiel unterlagen die Grün-Weißen nun zuhause mit 0:6 (0:5). „Soll ich es martialisch ausdrücken? Es war eine Hinrichtung im eigenen Haus“, brachte Trainer Florian de Prato die Geschehnisse auf den Punkt.

Dabei hatten sich die Isartaler vorgenommen, nach den beiden Erfolgen über den TSV Rain (3:1 und 3:0) zum Abschluss ihrer Englischen Woche weiteren Boden im Kampf um den direkten Klassenerhalt gutzumachen. Zudem hatte Landsberg in den vergangenen Wochen wenig gepunktet, man hätte die Gäste also noch tief in den Abstiegsschlamassel ziehen können. „Wir sind schon mit großen Erwartungen ins Spiel gegangen, es war alles angerichtet“, sagte de Prato. „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche, dazu die zwei wichtigen Siege gegen Rain. Es waren Top-Voraussetzungen. Auch das Aufwärmen hat richtig griffig ausgesehen.“

Schon das Hinspiel wurde 1:10 verloren

Doch dann musste seine Mannschaft gleich mal den ersten Schockmoment verkraften. Nach einer eigenen Chance, bei der Alessandro Cazorla mit einem guten Abschluss aus spitzem Winkel an Landsbergs Torwart Leopold Leimeister scheiterte, konterten die Gäste blitzschnell. Gabriel Wanzeck versäumte es, das taktische Foul zu ziehen, Maximilian Berwein kam durch, legte quer, Daniele Sgodzaj schob ein (2.). Der frühe Rückstand machte de Prato allerdings keine Angst: „Wir dachten: Es ist noch viel Zeit.“

Doch die Landsberger legten nach: Luis Schäffler (11.), Benedikt Auburger (27.) und zweimal Berwein (30., 37.) erhöhten bis zur Pause auf 0:5, profitierten dabei manchmal von kleinen Unzulänglichkeiten der Grünwalder, hatten manchmal aber auch Glück, wie beim abgefälschten Berwein-Schuss zum 0:4. „Sie haben aus sechs Schüssen fünf Tore gemacht, das war völlig absurd, das passiert normal nicht mal im Training“, schilderte de Prato die Halbzeit des Schreckens. Dabei gab er aber auch zu, dass der Gästesieg völlig verdient war: „Man hat gesehen, dass die Landsberger es unbedingt wollten. Wobei ich nicht sagen kann, dass meine Mannschaft nicht wollte. Mindestens bis zum 3:0 waren wir richtig gut in den Zweikämpfen. Aber die eine Mannschaft hatte einen Sahnetag, die andere einen massiv gebrauchten Tag.“ Gerade hinten waren die Grün-Weißen zu anfällig. „Das ist ein Problem, das wir schon die ganze Saison haben“, sagte de Prato, der zur Pause Schadensbegrenzung von seinen Spielern forderte, „damit wir nicht wieder zehn Stück kassieren wie im Hinspiel“. Das gelang halbwegs, auch, weil, wie de Prato zugab, „Landsberg zwei Gänge zurückgeschaltet hat“. Alexander Fabian Bazdrigiannis erhöhte aber noch auf 0:6 (79.).

Nach dem gruseligen Resultat richtet sich de Prato auf die Saisonverlängerung ein: „So realistisch muss man sein: Es wird auf die Relegation hinauslaufen. Das war unser Matchball zur direkten Rettung und den haben wir vergeben.“

TSV Grünwald - TSV Landsberg 0:6 (0:5) TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Wanzeck, Mitterhuber (46. Lucksch), Kern, Halbich, Shabani (53. Sammer), Wörns, Kosuch, Leugner (74. Boubacar), Cazorla (67. Matijevic) Tore: 0:1 Sgodzaj (2.), 0:2 Schäffler (11.), 0:3 Auburger (27.), 0:4 Berwein (30.), 0:5 Berwein (37.), 0:6 Bazdrigiannis (76.) Gelb-Rot: Wanzeck (87., wiederholtes Foulspiel)

Blabla

Sogt wer