Grünwald will 1860 Rosenheim den direkten Aufstieg vermiesen

Fordert auch am letzten Spieltag Haltung, Stolz und Mentalität: Grünwalds Trainer Sebastian Koch. – Foto: brouczek

Trainer Sebastian Koch kündigt dem Spitzenreiter einen heißen Tanz an. Trotz drei Niederlagen will Grünwald am letzten Spieltag alles geben.

Wenn es nach Sebastian Koch geht, darf sich der TSV 1880 Wasserburg, derzeit Zweiter der Landesliga Südost, noch durchaus Chancen auf den Direktaufstieg ausrechnen. Denn der drei Punkte vorausliegende Spitzenreiter TSV 1860 Rosenheim gastiert am Samstag (14 Uhr) bei Kochs TSV Grünwald und der Trainer kündigt den Inntalern einen heißen Tanz an: „Für Rosenheim geht es um den direkten Aufstieg, für uns geht es um Haltung, Stolz und Mentalität. Wir wissen, was auf dem Spiel steht, wir wissen, dass Rosenheim alles reinwerfen wird. Aber eines muss auch jeder wissen: Gegen den TSV Grünwald bekommt niemand etwas geschenkt. Nicht am ersten Spieltag, nicht mitten in der Saison und ganz sicher nicht am letzten Spieltag.“

Dass sein Team, wie schon vor einer Woche beim 2:4 beim FC Wacker München wohl nur einen Mann auf der Bank sitzen haben wird, solle bei Rosenheim keine falschen Hoffnungen auf leichtes Spiel wecken. „Meine Mannschaft geht seit Wochen, sowohl mental als auch körperlich, an ihren Grenzen. Diese Saison hat Körner gekostet. Wir haben angeschlagene Spieler, müde Beine, viele kleine Baustellen“, räumt Koch ein. „Aber genau jetzt zeigt sich, woraus eine Mannschaft gemacht ist. Wenn der Körper leer ist, muss der Kopf übernehmen. Wenn die Beine schwer werden, muss das Herz größer werden.“

Und auch die Serie von zuletzt drei Niederlagen mit 13 Gegentoren sei nicht der Maßstab für dieses Saisonfinale: „Wir werden nicht auf den Platz gehen, um Rosenheim beim Feiern zuzuschauen. Wir gehen raus, um Fußball zu spielen, zu kämpfen, Zweikämpfe zu gewinnen, Meter zu machen und uns gegenseitig zu pushen. Das ist unser Anspruch.“

Die Gäste kommen allerdings mit richtig breiter Brust an die Keltenstraße: Die blutjunge Rosenheimer Truppe hat zuletzt sechsmal gewonnen, von zwölf Partien nach der Winterpause nur beim 1:1 gegen den Dritten TSV Murnau und beim 0:2 in Wasserburg Federn gelassen (weshalb auch der direkte Vergleich bei Punktgleichheit am Ende gegen den Tabellenführer spräche). „Rosenheim hat eine starke Saison gespielt, das respektieren wir“, sagt Koch. „Aber Respekt heißt nicht, dass wir zurückweichen. Im Gegenteil: Solche Spiele willst du als Sportler haben. Druck, Emotionen, volle Intensität - da zeigt sich Charakter.“

Diese Eigenschaft haben die Grün-Weißen in dieser Saison schon oft bewiesen. Und so legt Koch, der auf Yannick Frey (Knieverletzung) verzichten muss, aber wieder auf Torwart Timon Körber (zurück von der Abschlusszeremonie seines USA-Studiums) bauen kann, die Messlatte hoch: „Ich erwarte von meinen Jungs, dass sie noch mal alles raushauen. Nicht 90 Prozent, nicht fast alles, sondern alles, was noch drin ist. Für den Verein, für die Kabine, für unsere Zuschauer und für sich selbst. Am Ende soll jeder Spieler in den Spiegel schauen können und sagen: Ich habe nichts hergeschenkt. Genau darum geht es am letzten Spieltag.“ (um)