Grünwald vor Doppel-Showdown gegen Rain: "Die zwei schwersten Spiele"

Die Grün-Weißen empfangen am Freitag (19.30 Uhr) die Tillystädter an der Keltenstraße und gastieren am Dienstag (18 Uhr) dann zur Auswärtspartie, die in der Vorrunde wetterbedingt ausfiel. „Das werden die zwei schwersten Spiele der Rückrunde“, prophezeit Grünwalds Coach Florian de Prato.

Für beide Mannschaften geht es in gewisser Weise um die letzte Chance. Bei Rain sogar um die allerletzte: Zehn Punkte liegt das Schlusslicht hinter den Grünwaldern, nur mit zwei Siegen könnten die Schwaben die Hoffnung auf das Erreichen der Relegation zumindest am Leben erhalten. Das macht die Aufgabe für sein Team nicht einfacher, weiß de Prato: „Zu diesem Zeitpunkt lügt die Tabelle nicht“, ist der TSV-Coach zwar überzeugt.

„Aber es ist sicher keine schlechte Mannschaft und sie hat gar nichts zu verlieren, kann ohne Druck Vollgas geben.“ Umgekehrt können seine Grün-Weißen den vorletzten Platz schon mit einem Sieg in der Partie am Freitag sichern und den direkten Abstieg, der nur das Schlusslicht ereilt, damit abwenden. „Das habe ich auch so deutlich angesprochen. Wir könnten uns dann schon mal auf die Relegation vorbereiten“, so de Prato, der aber auch den 13. Platz, der die Rettung ohne Umwege bedeutet, noch im Auge hat.

Den belegt derzeit der FC Ismaning, sieben Punkte trennen beide Mannschaften, die Grünwalder haben aber eben noch das Nachholspiel in Rain in der Hinterhand. Und sie empfangen den FCI am letzten Spieltag: „Ich schiele immer noch auf ein Finale gegen Ismaning“, sagt de Prato.

TSV Grünwald brach gegen SV Kirchanschöring ein

Damit es dazu kommt, braucht es aber noch ein paar starke Auftritte, so wie etwa zuletzt in der ersten Halbzeit bei der 2:3-Niederlage in Kirchanschöring. Dass seine Mannschaft nach der 2:1-Pausenführung spielerisch abbaute und nur noch lange Bälle schlug, gibt de Prato Rätsel auf:

„Das ist eigentlich das Verhalten, wenn du keinen Dampf mehr hast. Für einzelne Spieler, wie Linor Shabani, der mit Sprunggelenkproblemen manchmal kürzer treten muss, oder David Wörns, der lange verletzt war, ist das möglich.

"Dann kommst du aus so einem Fahrwasser nur schwer wieder raus"

Aber in der Breite kann es nicht sein, weil wir sehr hart gearbeitet hatten, auch in dieser Trainingswoche wieder.“ Der Coach folgert daraus, dass seine Truppe sich „zu sicher gefühlt“ habe. „Und dann kommst du aus so einem Fahrwasser nur schwer wieder raus.“

Es gilt also, gegen Rain die Sinne wieder zu schärfen. Dazu muss de Prato sich für die linke Verteidigerposition etwas einfallen lassen. Nicholas Helmbrecht, Nikola Negic und Luis Müller, die diese Position schon gespielt haben, fehlen alle wegen Kreuzbandrissen und der zuletzt dort eingesetzte Niklas Kern ist krank.