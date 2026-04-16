Grünwald trotzt Verletzungspech: „Die Qualität haben wir“

Der TSV Grünwald muss gegen Hallbergmoos auf mehrere Stammspieler verzichten. Trotzdem zeigt sich Trainer Koch optimistisch vor dem Heimspiel.

Die Verletzungsmeldungen beim TSV Grünwald reißen auch vor dem Heimspiel an diesem Freitag gegen den Tabellensechsten VfB Hallbergmoos (Anstoß 19.30 Uhr) nicht ab: „Fabian Traub hat sich im Training muskulär etwas zugezogen. Da steht ein dickes Fragezeichen“, berichtet Sebastian Koch, der Trainer des Landesliga-Sechsten. Zuletzt beim 4:3 gegen Freilassing hatte Traub zur Pause David Keller ersetzt, der, nachdem er das 0:1 durch einen unglücklichen Klärungsversuch per Kopf eingeleitet hatte, verunsichert wirkte. Koch hat allerdings volles Vertrauen zu Keller, er beordert den 28-Jährigen als Innenverteidiger zurück in die Startformation: „Er ist ein gestandener Spieler, der das schon abgehakt hat.“

Ersetzen muss der Trainer in jedem Fall Niklas Kern, der nach seinem österlichen Heimaturlaub wieder nach Innsbruck abgereist ist, wo er studiert. Für den kurzfristig eingesprungenen Offensivmann stehen Koch mit Milan Zargar (18) und Leander Bublitz (19) noch zwei blutjunge Alternativen zur Verfügung. Sollte Traub wirklich ausfallen, wäre derjenige der beiden Youngster, der nicht von Beginn an aufläuft, der einzige verbliebene Feldspieler aus dem Landesliga-Kader, der noch auf der Bank sitzt. „Deshalb werde ich drei Leute aus der Zweiten Mannschaft dazuholen“, so Koch.

Wenigstens hatten die Grün-Weißen kein Match unter der Woche zu absolvieren – anders als Hallbergmoos: Der VfB verlor das Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten TSV 1860 Rosenheim durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2. Koch geht nicht davon aus, dass sich die Englische Woche für die Gastgeber unbedingt negativ bemerkbar macht, er nennt ein Beispiel für den umgekehrten Effekt: „In der Woche davor hat Garmisch gegen uns im Totopokal 1:0 gewonnen und vier Tage später mit Wasserburg den Tabellenführer 3:1 geschlagen.“

Eine konkrete Auswirkung habe die Hallbergmooser Niederlage vom Dienstag allerdings, und zwar für den VfB wie für die Grünwalder, so Koch: „Jetzt ist für uns beide der zweite Platz wohl weg, sie haben neun Punkte Rückstand auf Rosenheim, wir acht. Und das bei noch fünf Spielen, da muss man die Kirche im Dorf lassen.“

Trotzdem werde man das Spiel mit dem gebotenen Ehrgeiz angehen: „Wir wollen gar nicht davon reden, dass wir dezimiert sind oder am Zahnfleisch daherkommen. Am Ende sind das nur Ausreden. Die Jungs ziehen alle gut mit und wir gehen mit der Einstellung ins Spiel, dass wir die drei Punkte holen wollen. Die Qualität haben wir.“ Doch auch Hallbergmoos hat gute Kicker in seinen Reihen: Routinier Moritz Sassmann spielte früher beim TSV Buchbach in der Regionalliga, der 19 Jahre junge Emil Kierdorf traf in 19 Einsätzen 16 Mal. Mit blutjungen Torjägern kennt sich Koch allerdings aus: Bis zur Winterpause hatte er mit dem zur SpVgg Unterhaching gewechselten Laris Stjepanovic selbst einen in seinen Reihen, der sogar 19 Treffer in 21 Partien markierte. (um)