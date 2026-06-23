Grünwald trotzt Bayernligist Heimstetten bei Hitze ein torloses Remis ab

Voller Einsatz im Testspiel: Grünwalds David Luksch (vorne) gegen Cedic Ildas. – Foto: Dieter Michalek

Wie schon in der ersten Vorbereitungspartie, dem 2:4 gegen den FC Deisenhofen, bei dem sie verdient eine 2:0-Führung vorgelegt hatten, waren die Isartaler von Beginn an hellwach. „Es war gerade in der ersten Halbzeit ein sehr erkenntnisreiches Spiel im positiven Sinn“, freute sich de Prato, der aber auch einräumte, dass noch viel Arbeit vor der Mannschaft liegt: „Wir haben auch einige Sachen gesehen, die wir bis zum Ligastart noch abstellen müssen.“

Heimstetten – Viel Widerstandskraft bewies Fußball-Landesligist TSV Grünwald im zweiten Test gegen einen Top-Bayernligisten innerhalb von vier Tagen: Die Grün-Weißen trotzten dem SV Heimstetten auswärts ein 0:0 ab und ließen sich dabei auch von der enormen Hitze am frühen Samstag Nachmittag nicht unterkriegen. „Gegen ein sehr starkes Heimstetten war es ein ordentliches Spiel, gerade bei diesen heißen Temperaturen“, lobte Co-Trainer Florian de Prato sein Team.

Grünwald spürte die intensiven Trainingswochen – Heimstetten mit typischem ersten Testspiel

Im ersten Durchgang hatten beide Mannschaften einige Möglichkeiten, nach dem Wechsel wurde es deutlich zäher. Am Ende der ersten Vorbereitungswoche lieferte de Prato dafür eine simple Erklärung: „Wir haben sehr, sehr hart trainiert. Da hat man irgendwann gemerkt, dass die Beine schwer werden.“ Heimstettens Co-Trainer Lukas Riglewski, für dessen Truppe es das erste Spiel nach der Sommerpause war, verwies mit fast identischen Worten ebenfalls auf die vorangegangenen intensiven Übungseinheiten und ergänzte: „Es war nicht das allerhöchste Niveau und ein typisches erstes Testspiel.“

De Prato zeigte sich indes mit dem Auftritt seiner Grün-Weißen, die jeweils zur Hälfte mit etablierten Akteuren und Neuzugängen antraten, recht zufrieden: „Es war ein sehr ordentlicher Abschluss der ersten Woche.“