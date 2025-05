Grünwald steigt wieder ab

Trainer Florian de Prato, TSV Grünwald, Mitte, kann es nicht mehr mit ansehen. links. Foto: Rudi Stallein – Foto: Rudi Stallein

Der TSV Grünwald muss nach einem einjährigen Gastspiel in der Fußball-Bayernliga den Weg zurück in die Landesliga antreten. Die Grün-Weißen unterlagen dem bisherigen Landesligisten TuS Geretsried auch im zweiten Relegationsspiel, vor 459 Zuschauern an der heimischen Keltenstraße hieß es am Ende 0:2 (0:0).

Das Team von Trainer Florian de Prato ging zwar sehr engagiert zu Werke, machte aber nie wirklich den Eindruck, als könne es nach dem 0:4 im Hinspiel für eine Wende sorgen.

Der Abstieg ist besiegelt: Grünwalds Kapitän Marco Bornhauser nach dem Abpfiff. – Foto: Rudi Stallein