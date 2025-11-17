Grünwald setzt „ein Statement" und feiert perfekte englische Woche

Sebastian Koch hielt mit seiner Begeisterung nicht hinterm Berg, warum sollte er auch: „Drei Spiele, drei Siege: Was für ein Abschluss dieser intensiven Englischen Woche!“, jubelte der Trainer des Landesligisten TSV Grünwald nach dem 6:2 (2:2)-Sieg beim TSV Kastl, der seinerseits davor immerhin fünf Spiele am Stück gewonnen hatte. Für die Grün-Weißen war der verdiente Kantersieg der dritte Erfolg innerhalb von acht Tagen, mit dem beeindruckenden Torverhältnis von 13:3. Dabei zeigten sie schon in der ersten Halbzeit 30 starke Minuten, nach dem Wechsel dominierten sie dann endgültig in einer Weise, die auch Koch beeindruckte: „Diese zweite Halbzeit war ein Statement.“

Dabei war seine Mannschaft schon optimal gestartet, Marcel Kosuch schob nach einem Übersteiger cool ins lange Eck ein (4.), Laris Stjepanovic legte nach einem schönen Angriff zum 0:2 nach (25.). Erst danach meldete sich auch Kastl im Spiel an, die Hausherren kamen bis zur Pause sogar zum Ausgleich. „Zwei unnötige Gegentore“, sah Koch. Beim 1:2, das Clemens Greifenstein per Kopf nach einer Ecke markierte, habe man „schlecht verteidigt“, die Berechtigung des Foulelfmeters, den Sebastian Spinner zum 2:2 (45.) verwandelte, zweifelte der Coach an.