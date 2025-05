Grünwald meistert alle Schwierigkeiten

Die Voraussetzungen waren nicht die besten, doch der TSV Grünwald meisterte die Schwierigkeiten, die der 18-Uhr-Termin am Dienstagabend beim knapp 150 Kilometer entfernt beheimateten Bayernliga-Schlusslicht TSV Rain mit sich brachte, bravourös und erhöhte durch einen 3:0 (1:0)-Sieg seine Chancen auf den direkten Klassenerhalt deutlich.

„Ich hatte ein bisschen Bammel“, gab Grünwalds Trainer Florian de Prato mit Blick auf das Personal zu. Mit Vittorio Bianchini und Tim Schmidle standen zwei A-Jugendliche im Kader, denn Dario Matijevic und Alexander Rojek fehlten aus beruflichen Gründen. Marcel Kosuch kam erst 20 Minuten vor Anpfiff in Rain an und saß anfangs auf der Bank. David Halbich traf immerhin schon um 17.15 Uhr ein, weil ihn sein Vater von der Arbeit abholte und zum Spiel chauffierte.

Wenn wir gegen Landsberg gewinnen, tun sich einige Optionen auf. Dann haben wir gute Chancen auf die direkte Rettung.

Florian de Prato (Trainer TSV Grünwald)

Der familiäre Fahrdienst zahlte sich aus, denn Halbich konnte so vom Start weg spielen und er holte nach einem schönen Angriff mit einer starken Einzelaktion früh einen Elfmeter heraus, den er selbst souverän zum 1:0 verwandelte (14.). Danach verlegten sich die Grünwalder vor allem auf Ballkontrolle, ließen gegen die bereits abgestiegenen Platzherren wenig anbrennen. Einmal allerdings musste Lukas Brandl gegen den allein auf ihn zulaufenden Marc Sodji die Pausenführung verteidigen (42.). „Das hat er richtig gut gemacht“, lobte de Prato seinen Torwart. Auch sonst zeigte sich der Coach zufrieden mit dem ersten Durchgang. „Wir wollten einen offenen Schlagabtausch verhindern und wir haben es von Beginn an seriös gespielt, waren präsent in den Zweikämpfen.“

Nach dem Wechsel sorgten die Grün-Weißen dann früh für die Entscheidung: Linor Shabani stellte mit einem schönen, überlegten Distanzschuss auf 2:0 (49.), Alessandro Cazorla spielte nach einem tollen Angriff noch den Torwart aus und markierte den 3:0-Endstand (55.). Danach hätte es auch noch höher ausgehen können, unter anderem traf Daniel Leugner die Latte.

Schon an diesem Freitag (19.30 Uhr) geht es für die Grünwalder, die um den Einsatz des in Rain angeschlagen ausgewechselten Halbich bangen, zu Hause gegen den TSV Landsberg weiter, der selbst noch im Abstiegskampf steckt. „Ich habe mir jetzt zum ersten Mal die Tabelle genau angeschaut“, verrät de Prato. „Wenn wir gegen Landsberg gewinnen, tun sich einige Optionen auf. Dann haben wir gute Chancen auf die direkte Rettung.“ Vier Punkte Rückstand auf den letzten Saisongegner FC Ismaning, fünf auf Landsberg und sechs auf Türkspor Augsburg, das ein sehr schweres Restprogramm hat, lassen den Trainer hoffen. Es weiß allerdings auch, dass er seine Top-Bilanz mit 19 Punkten aus den zehn Spielen nach der Winterpause weiter ausbauen muss: „Ich würde gerne sagen: Wir können Landsberg schlagen. Aber es gilt: Wir müssen Landsberg schlagen.“ (um)

TSV Rain - TSV Grünwald 0:3 (0:1) Grünwald: Brandl - Bornhauser, Wanzeck, Mitterhuber, Kern (67. Bianchini), Halbich (51. Kosuch), Sammer (84. Schmidle), Shabani (62. Wörns), Lucksch (56. Parasole), Cazorla, Leugner Tore: 0:1 Halbich (14., Foulelfmeter), 0:2 Shabani (49.), 0:3 Cazorla (55.)