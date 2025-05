Grünwald geht in Geretsried unter - Schwabmünchen legt Grundstein

Für die Gäste hieß es im zweiten Durchgang den Schaden so gering wie möglich zu halten, um im Rückspiel noch eine Chance zu haben, doch auch das gelang den Gästen an diesem Abend nicht. Bereits in der 51. Minute sah Marco Bornhauser die zweite Gelbe Karte und wurde somit des Platzes verwiesen. Die Gäste hatten daraufhin die Oberhand, ließen Ball und Gegner laufen und warteten auf ihre Chance. In der 74. Minute war es dann soweit: Srdan Ivkovic traf zum zweiten Mal an diesem Abend und ließ den TuS Geretsried jubeln.

Die Gäste aus dem Münchner Süden begannen aktiv und erarbeiteten sich bereits in der Anfangsviertelstunde die ein oder andere Halbchance. Geretsried wurde jedoch zunehmend stärker und ging bereits in der 23. Minute in Führung. Srdan Ivkovic war es, der nach einem super Zuspiel eiskalt vor Stefan Marinovic blieb und zum 1:0 einnetzte. Nur drei Zeigerumdrehungen klingelte es erneut im Kasten der Grünwalder. Nach einer Ecke wurde Sebastian Rosina sträflich alleine gelassen und nickte ohne Bedrängnis zum 2:0 ein (26.). Wiederum drei Minuten später der dritte Treffer für Geretsried in kürzester Zeit. Diesmal war es Belmin Idrizovic, der in der 29. Minute zwei seiner Gegenspieler stehen ließ und unten rechts verwandelte. Eine kalte Dusche für den TSV Grünwald vor insgesamt 1.090 Zuschauern!

Ähnlich schwer wird die Aufgabe für den 1. FC Sonthofen im Rückspiel in der heimischen BAUMIT Arena. Der TSV Schwabmünchen setze sich gegen die Allgäuer nach den ersten 90 Minuten mit 2:0 durch, wobei die Gäste aus Sonthofen über weite Strecken hinweg die spielerisch bessere Mannschaft waren.

Die Gastgeber hingegen erwischten einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute erzielte Maximilian Krist das 1:0 für den TSV. Nach einer scharfen Hereingabe von Philipp Boyer haute sich der Torschütze mit allem rein was er hat und stellte so auf 1:0 nach nur knapp 130 Sekunden. Die Gäste waren jedoch um eine Antwort bemüht, rissen das Spiel an sich und versuchten Spielkontrolle zu erlangen. Sie erarbeiteten sich Chancen, doch die beiden besten Versuche von Markus Notz (17. & 20.) wurden in höchster Not vor dem Tor geblockt. Daraufhin kam von beiden Seiten erstmal nicht viel, bis zur 39. Minute, als die Gastgeber durch Luca Boyer auf 2:0 erhöhten. Nach einer Ecke setzte sich der Torschütze am zweiten Pfosten durch und traf mit einer Mischung aus Hüfte und Oberschenkel zum 2:0 für die Gastgeber. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch vorerst in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aktiv aus der Kabine, doch der Ball wollte an diesem Abend einfach nicht ins Tor. In der 48. Minute traf Fabian Lutz aus 20 Metern die Latte und s blieb beim 2:0. Der TSV Schwabmünchen ließ Sonthofen dann über weite Strecken machen, zog sich zurück und konterte, doch viel passierte auf beiden Seiten nicht mehr. Schwabmünchen musste nicht mehr machen und Sonthofen konnte an diesem Abend einfach nicht richtig.

Die Gäste gehen somit mit einer 2:0 Hypothek in das Rückspiel und gegen die bockstarke Verteidigung des TSV Schwabmünchen wird das keine leichte Aufgabe!