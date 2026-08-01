🗣: Grünwald bleibt "demütig" - Hallbergmoos beweist "Heimstärke"

Hallbergmoos feiert Kantersieg über Aubing. – Foto: Stefan Schmiedel

Sebastian Koch, Trainer des TSV Grünwald: »Nach den beiden Niederlagen zum Saisonstart war uns allen bewusst, welche Bedeutung dieses Spiel hat. Die drei Punkte waren wichtig, daran gibt es keine Zweifel. Trotzdem war für mich entscheidend, dass wir uns nicht ausschließlich über das Ergebnis definieren. Es ging darum, wieder die Prinzipien auf den Platz zu bringen, die unser Spiel ausmachen. Genau das hat die Mannschaft heute gemacht.

Wir hatten eine gute Struktur, waren kompakt, haben die Positionen konsequent gehalten und dadurch die Kontrolle über das Spiel entwickelt. Besonders wichtig war, dass wir als Mannschaft verteidigt haben. Es ging nicht darum, dass einer seine Situation alleine löst, sondern dass der Nebenmann sofort unterstützt, nachschiebt und absichert. Genau dadurch bekommst du Stabilität und nimmst dem Gegner die Räume. Mit Ball waren wir geduldig und klar in unseren Entscheidungen. Wir haben das Spiel nicht erzwungen, sondern auf die richtigen Momente gewartet. Gegen den Ball hatten wir eine hohe Intensität und waren nach Ballverlusten sofort wieder im Zugriff. Dadurch konnten wir das Spiel in den meisten Phasen kontrollieren. Das 5:1 ist am Ende die Konsequenz dieser Leistung. Trotzdem bleiben wir demütig. Es sind drei Punkte und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung – mehr aber auch nicht. Jetzt geht es darum, diese Leistung zu bestätigen.«

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: » Nach drei Auswärtsspielen in Folge freuen wir uns darüber, dass wir unsere Fans im 1. Heimspiel der Saison mit einem tollen Freitagabend unter Flutlicht begeistern und direkt wieder unsere Heimstärke beweisen konnten. Es war ein verdienter Sieg gegen eine Mannschaft, die nach einem perfekten Saisonstart mit viel Selbstvertrauen angereist ist und über hohe individuelle Qualität verfügt. Entscheidend war, dass wir über fast die gesamten 90 Minuten unser Spiel durchgezogen und eine sehr konzentrierte Partie gespielt haben, mit hoher Intensität, geradlinig und mit viel Zug zum Tor. Wir haben es dieses Mal auch wieder geschafft die Tiefe besser zu bespielen, was uns zuletzt ein wenig abging. 6 verschiedene Scorer (2 von der Bank) sprechen auch für die Mannschaft. Besonders freut uns natürlich auch das Tor von Emil Kierdorf, der nach fast 5 Monaten Verletzungspause sein Startelf-Comeback feierte.«

Morgen, 14:00 Uhr SpVgg Unterhaching Haching II FC Moosinning Moosinning 14:00 PUSH