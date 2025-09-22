Grünwald bestätigt seine Serie – Auswärtssieg in Freilassing

Einen weiteren Beleg für ihre derzeitige Stabilität lieferten die Landesliga-Fußballer des TSV Grünwald mit dem 3:2 (2:1)-Erfolg beim ESV Freilassing. Die Grün-Weißen blieben nach der weiten Anreise in die Grenzstadt trotz weiterhin nicht gerade dicker Personaldecke zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen. „Dieser Auswärtssieg war für uns in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Wir wollten unsere Serie bestätigen und gleichzeitig zeigen, dass wir auch in schwierigen Momenten reif genug sind, um Spiele zu entscheiden. Genau das ist uns gelungen“, zeigte sich Trainer Sebastian Koch angetan von seiner Elf.

Grünwald – Die legte gleich mächtig los. „Wir haben unglaublich konzentriert begonnen, den Gegner sofort unter Druck gesetzt und uns für diese Entschlossenheit belohnt“, so Koch. Marcel Kosuch brachte den TSV nach einer schönen Einzelaktion von David Halbich und dessen Doppelpass mit Marco Bornhauser in Front (4.), Laris Stjepanovic nutzte einen schönen Kosuch-Pass in die Tiefe zum 0:2 (11.).

„Zwei Tore in den ersten elf Minuten, beide sauber herausgespielt, waren Ausdruck unseres mutigen, strukturierten Auftretens“, schwärmte der Grünwalder Trainer vom Start seines Teams. „In dieser Phase haben wir vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten: Hohes Tempo, kluge Ballzirkulation, Zielstrebigkeit vor dem Tor.“

Die TSV-Dominanz wurde erst durch die Zeitstrafe für Gabriel Wanzeck in der 32. Minute unterbrochen. Für Koch „eine fragwürdige Entscheidung. Es war ein Foul, aber höchstens Gelb.“ Freilassing nutzte die Überzahl nach einer Ecke durch Aldrin Selimis Kopfball, der von Halbich noch abgefälscht wurde, sofort aus (33.).

„Das 1:2 hätte ein Knackpunkt sein können. Doch meine Spieler blieben ruhig, haben sich gegenseitig gepusht und weiter diszipliniert verteidigt“, lobte Koch die Reaktion seiner Grün-Weißen, die auch nach der Pause versuchten, den Druck hochzuhalten. Nach einer schönen Einzelaktion von Leander Bublitz, den die Platzherren nur auf Kosten eines Elfmeters stoppen konnten, sorgte Clemens Kubina vom Punkt schließlich für das 1:3 (84.).

Grünwald-Coach: „Dürfen Sieg genießen“

Freilassings 2:3 durch Leon Windisch machte es noch einmal spannend (90.). „Wir haben viele gute Angriffe gestartet und mehrere klare Chancen herausgespielt. Leider waren wir im Abschluss zu inkonsequent, sonst hätten wir das Spiel viel früher entscheiden können“, bemängelte der Coach zwar die fehlende Effizienz seines dominanten Teams, aber er stellte trotz dieser selbstkritischen Note klar: „Heute dürfen wir diesen Sieg genießen.“ (um)

ESV Freilassing - TSV Grünwald 2:3 (1:2) Grünwald: Brandl - Bornhauser, Kubina, Wanzeck (90.+7 Schmidle), Park, Hutterer, Keller, Leugner, Halbich (68. Kern), Stjepanovic (76. Bublitz), Kosuch Tore: 0:1 Kosuch (4.), 0:2 Stjepanovic (11.), 1:2 Hafner (33.), 1:3 Kubina (84., Foulelfmeter), 2:3 Windisch (90.) Zeitstrafe: Wanzeck (32.)